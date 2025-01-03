Додаткові винагороди військовим — які винагороди отримують інспектори

Інструктори навчального центру. Фото: 150-й навчальний центр Командування ТрО ЗСУ

Військовослужбовці, які працюють інструкторами у навчальних центрах Збройних сил України, отримують додаткову щомісячну винагороду. Розмір винагороди може варіюватися аж до 30 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Додаткові винагороди в Збройних силах України виплачуються, серед інших категорій, тим військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах.

Йдеться, зокрема, про навчальні центри, де готують мобілізованих військовослужбовців, чи навчальні підрозділи ЗСУ.

Розмір винагороди інструкторам

Розмір виплати для таких військовослужбовців залежить від рівня підготовки (кваліфікації) та є пропорційним часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць відповідно до переліку посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах.

Ця винагорода може становити від 15 до 30 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому дають щомісяця додатково 50 тис. грн.

Також ми повідомляли про виплати військовим за невикористані дні відпустки.