Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Додаткові виплати інструкторам навчальних центрів — деталі arrow

Додаткові виплати інструкторам навчальних центрів — деталі

3 січня 2025 06:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Додаткові винагороди військовим — які винагороди отримують інспектори
Інструктори навчального центру. Фото: 150-й навчальний центр Командування ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці, які працюють інструкторами у навчальних центрах Збройних сил України, отримують додаткову щомісячну винагороду. Розмір винагороди може варіюватися аж до 30 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Де працюють військові інструктори

Додаткові винагороди в Збройних силах України виплачуються, серед інших категорій, тим військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах.

Йдеться, зокрема, про навчальні центри, де готують мобілізованих військовослужбовців, чи навчальні підрозділи ЗСУ.

Розмір винагороди інструкторам

Розмір виплати для таких військовослужбовців залежить від рівня підготовки (кваліфікації) та є пропорційним часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць відповідно до переліку посад керівного та інструкторсько-викладацького складу в навчальних військових частинах.

Ця винагорода може становити від 15 до 30 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому дають щомісяця додатково 50 тис. грн.

Також ми повідомляли про виплати військовим за невикористані дні відпустки.

виплати ЗСУ військові військовослужбовці навчальні центри

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:32 Розгромили могили — на Одещині затримали малолітніх вандалів

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

14:32 Розгромили могили — на Одещині затримали малолітніх вандалів

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року