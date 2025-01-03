Дополнительные вознаграждения военным — какие вознаграждения получают инструктора

Инструкторы учебного центра. Фото: 150-й учебный центр Командования ТрО ВСУ

Военнослужащие, работающие инструкторами в учебных центрах Вооруженных сил Украины, получают дополнительное ежемесячное вознаграждение. Размер вознаграждения может варьироваться до 30 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Дополнительные вознаграждения в Вооруженных силах Украины выплачиваются среди других категорий тем военнослужащим, которые занимают должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.

Речь идет, в частности, об учебных центрах, где готовят мобилизованных военнослужащих или учебных подразделениях ВСУ.

Размер вознаграждения инструкторам

Размер выплаты для таких военнослужащих зависит от уровня подготовки (квалификации) и пропорционален времени осуществления подготовки и обучения персонала в расчете на месяц в соответствии с перечнем должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.

Это вознаграждение может составлять от 15 до 30 тысяч гривен в месяц.

Напомним, мы ранее писали о том, кому дают ежемесячно дополнительно 50 тысяч грн.

Также мы сообщали о выплатах военным за неиспользованные дни отпуска.