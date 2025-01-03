Дополнительные вознаграждения военным — какие вознаграждения получают инструктора

Дополнительные выплаты инструкторам учебных центров — детали
Военнослужащие, работающие инструкторами в учебных центрах Вооруженных сил Украины, получают дополнительное ежемесячное вознаграждение. Размер вознаграждения может варьироваться до 30 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Где работают военные инструкторы
Дополнительные вознаграждения в Вооруженных силах Украины выплачиваются среди других категорий тем военнослужащим, которые занимают должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.
Речь идет, в частности, об учебных центрах, где готовят мобилизованных военнослужащих или учебных подразделениях ВСУ.
Размер вознаграждения инструкторам
Размер выплаты для таких военнослужащих зависит от уровня подготовки (квалификации) и пропорционален времени осуществления подготовки и обучения персонала в расчете на месяц в соответствии с перечнем должностей руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях.
Это вознаграждение может составлять от 15 до 30 тысяч гривен в месяц.
Напомним, мы ранее писали о том, кому дают ежемесячно дополнительно 50 тысяч грн.
Также мы сообщали о выплатах военным за неиспользованные дни отпуска.
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