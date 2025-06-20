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Деньги погибшего военного — кто и как их может получить

20 июня 2025 05:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты родственниками погибшего денежного начисления, которое не получил воин - правила выплаты
Деньги для военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Родственники погибшего военнослужащего ВСУ имеют три года для того, чтобы получить денежное обеспечение, которое не успел получить сам военный. Если воин не имел родственников, это право получают наследники по их обращению к командиру части.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Если военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб во время войны, все денежное обеспечение, которые он не успел получить, должно быть выплачено его родственникам.

Если же военнослужащий не имел родственников, все вышеупомянутые средства могут быть выплачены наследникам по их обращению на основании приказа командира воинской части о выплате.

Как долго родственники будут иметь право на деньги погибшего

В Министерстве обороны Украины отметили, что эта выплата не является бессрочной.

"Денежное обеспечение указанным лицам выплачивается, если обращение поступило до истечения трех лет со дня смерти (гибели) военнослужащего или со дня вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим, объявления умершим", — отметили в военном ведомстве Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, когда дети погибшего воина не имеют права на выплату.

Добавим, мы сообщали о том, когда могут отказать в выплатах за погибшего воина всем родственникам.

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