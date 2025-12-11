Единовременная денежная помощь - может ли стать наследством

Прощание с погибшим военным. Фото: Википедия

Если денежная помощь не была полностью получена близким родственником погибшего военнослужащего, то право на получение не переходит по наследству. А вот стать наследником уже полученных средств возможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Право на наследование денежной помощи

К юристам обратился гражданин, мать которого получала единовременную денежную помощь (ЕДП) за погибшего на войне мужа.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право после смерти матери как ее наследник право на наследство в виде недополученной денежной помощи.

"Право на получение ЕДП не наследуется", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

А вот уже полученные средства этот человек сможет получить.

Надо ли обращаться к нотариусу

Айвазян объяснил гражданину, что все средства, которые находились на момент смерти на счетах его матери, должны быть включены в свидетельство о наследстве.

"Иначе Вы не сможете их получить. Поэтому Вам надо обратиться к нотариусу, который вел наследственное дело", — резюмировал адвокат.

