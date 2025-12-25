Инвалидность военного вследствие болезни - какая государственная помощь

Военный на инвалидной коляске. Фото: LexInform

Право на единовременную денежную помощь имеют не только военнослужащие, получившие инвалидность во время боевых действий, а и те, кому была установлена группа инвалидности после болезни. Впрочем, сумма помощи будет отличаться от случаев так называемой боевой инвалидности.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Выплаты за инвалидность в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили инвалидность во время прохождения военной службы, имеют право на единовременную денежную помощь даже в ситуации, когда инвалидность стала следствием не боевых действий, а в результате болезни или каких-то других действий, не связанных с выполнением боевых задач.

Право на оформление инвалидности остается с военным даже после увольнения из рядов ВСУ, но не дольше чем три месяца после завершения военной службы.

Размер выплат, отметили в Министерстве обороны, зависит от группы инвалидности.

Сколько прожиточных минимумов получат военные с инвалидностью

Сумма выплат рассчитывается в соответствии с действующим прожиточным минимумом, поэтому может меняться.

Для военных, которым установили группу небоевой инвалидности, эта сумма будет составлять 70, 90 или 120 прожиточных минимумов (самая высокая — для первой группы, наименьшая — для третьей).

Для сравнения, сумма выплаты для военного, получившего инвалидность во время боевых действий, будет начинаться с 250 прожиточных минимумов, а завершаться (для первой группы) 400 прожиточными минимумами.

