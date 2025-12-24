Виплати військовим з інвалідністю - розмір

Військовий з інвалідністю. Фото: ffu.foundation

Держава виплачує грошову допомогу військовослужбовцям, які внаслідок бойових дій отримали інвалідність. Сума допомоги залежить від того, яку групу інвалідності встановили на комісії.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплата за інвалідність військового

Військовослужбовець, який зазнав поранень під час війни, має право на державну грошову допомогу.

Ця виплата, зокрема, нараховується тоді, коли внаслідок поранення, контузії чи травми встановлюється інвалідність.

Сума виплати, як пояснили у Міністерстві оборони, залежить від групи інвалідності, яка була присвоєна військовослужбовцю.

Суми виплати

Найменшою є виплата для військових, які внаслідок виконання обов’язків військової служби отримали інвалідність третьої групи.

Сума є еквівалентною 70-кратному прожитковому мінімуму, тобто 187 880 грн.

Надалі сума виплати зростає і становить:

90-кратний прожитковий мінімум (241 560 грн) для II групи;

120-кратний прожитковий мінімум (322 080 грн) для I групи.

