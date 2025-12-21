Виплата за поранення військового - розмір виплат за втрату працездатності

Допомога пораненому військовому. Фото: 44 ОМБр

Українські військові, які після поранення втратили працездатність (навіть без встановлення інвалідності), мають право на грошову допомогу від держави. Розмір виплати залежить від того, це контрактник, мобілізований військовослужбовець чи строковик.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Втрата працездатності без інвалідності

Якщо військовослужбовець, який був поранений на війні, втратив працездатність, він має право претендувати на державну виплату.

Це можливо навіть тоді, коли втрата працездатності обійшлася без встановлення інвалідності.

Ця виплата має два різні варіанти суми виплати, що пов’язано зі статусом військовослужбовця.

Суми виплат пораненим військовим

Менша сума виплати становить 134 500 грн (тобто 50 прожиткових мінімумів).

Ці кошти виплачуються двом категоріям:

військовослужбовцю строкової служби;

військовозобов’язаному чи резервісту на навчальних чи спеціальних зборах.

Якщо ж працездатність втратив мобілізований військовослужбовець чи контрактник, то сума збільшується до 70 прожиткових мінімумів і становить 187 880 грн.

