Главная Военная экономика Воин потерял трудоспособность — размер выплат

Воин потерял трудоспособность — размер выплат

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 05:57
Выплата за ранение военного - размер выплат за потерю трудоспособности
Помощь раненому военному. Фото: 44 ОМБр

Украинские военные, которые после ранения потеряли трудоспособность (даже без установления инвалидности), имеют право на денежную помощь от государства. Размер выплаты зависит от того, это контрактник, мобилизованный военнослужащий или срочник.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Потеря трудоспособности без инвалидности

Если военнослужащий, который был ранен на войне, потерял трудоспособность, он имеет право претендовать на государственную выплату.

Это возможно даже тогда, когда потеря трудоспособности обошлась без установления инвалидности.

Эта выплата имеет два разных варианта суммы выплаты, что связано со статусом военнослужащего.

Суммы выплат раненым военным

Меньшая сумма выплаты составляет 134 500 грн (то есть 50 прожиточных минимумов).

Эти средства выплачиваются двум категориям:

  • военнослужащему срочной службы;
  • военнообязанному или резервисту на учебных или специальных сборах.

Если же трудоспособность потерял мобилизованный военнослужащий или контрактник, то сумма увеличивается до 70 прожиточных минимумов и составляет 187 880 грн.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
