Выплаты для раненых - какие деньги и как долго выплачиваются раненым военным

Деньги для украинского военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Раненый украинский военнослужащий имеет право на выплату всего денежного обеспечения в течение 12 месяцев после ранения и начала лечения. Для того, чтобы продолжить выплаты, нужно пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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12 месяцев выплат для раненого

После того, как военнослужащий получил на фронте ранения и был доставлен в госпиталь, за ним сохраняется все денежное обеспечение, которое было на момент ранения.

Но эти выплаты сохраняются за военным только в течение 12 месяцев.

Этот срок включает как лечение в медицинском учреждении, так и лечебный отпуск.

ВВК и продолжение выплат

После завершения 12-месячного срока военнослужащий может продлить срок действия выплаты.

Но для этого нужно пройти военно-врачебную комиссию, которая подтвердит необходимость продолжения лечения или реабилитации.

ВВК нужно пройти не позднее чем за 4 месяца от начала лечения.

Напомним, мы ранее писали о полном списке выплат, на которые имеют право раненые украинские военнослужащие.

Добавим, мы сообщали о том, как именно раненые военные могут получить выплаты.