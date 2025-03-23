Выплаты для раненых - какие деньги и как долго выплачиваются раненым военным

Деньги для раненых — сколько времени продолжаются выплаты
Раненый украинский военнослужащий имеет право на выплату всего денежного обеспечения в течение 12 месяцев после ранения и начала лечения. Для того, чтобы продолжить выплаты, нужно пройти военно-врачебную комиссию.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
12 месяцев выплат для раненого
После того, как военнослужащий получил на фронте ранения и был доставлен в госпиталь, за ним сохраняется все денежное обеспечение, которое было на момент ранения.
Но эти выплаты сохраняются за военным только в течение 12 месяцев.
Этот срок включает как лечение в медицинском учреждении, так и лечебный отпуск.
ВВК и продолжение выплат
После завершения 12-месячного срока военнослужащий может продлить срок действия выплаты.
Но для этого нужно пройти военно-врачебную комиссию, которая подтвердит необходимость продолжения лечения или реабилитации.
ВВК нужно пройти не позднее чем за 4 месяца от начала лечения.
Напомним, мы ранее писали о полном списке выплат, на которые имеют право раненые украинские военнослужащие.
Добавим, мы сообщали о том, как именно раненые военные могут получить выплаты.
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