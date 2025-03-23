Виплати для поранених - які гроші і як довго виплачуються пораненим військовим

Гроші для українського військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Поранений український військовослужбовець має право на виплату усього грошового забезпечення протягом 12 місяців після поранення та початку лікування. Для того, аби продовжити виплати, потрібно пройти військово-лікарську комісію.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Після того, як військовослужбовець зазнав на фронті поранення і був доставлений у госпіталь, за ним зберігається усе грошове забезпечення, яке було на момент поранення.

Та ці виплати зберігаються за військовим лише протягом 12 місяців.

Цей термін включає як лікування у медичному закладі, так і лікувальну відпустку.

ВЛК і продовження виплат

Після завершення 12-місячного терміну військовослужбовець може продовжити термін дії виплати.

Але для цього потрібно пройти військово-лікарську комісію, яка підтвердить необхідність продовження лікування чи реабілітації.

ВЛК потрібно пройти не пізніше ніж за 4 місяці від початку лікування.

Нагадаємо, ми раніше писали про повний список виплат, на які мають право поранені українські військовослужбовці.

Додамо, ми повідомляли про те, як саме поранені військові можуть отримати виплати.