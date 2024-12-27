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П'ять виплат пораненим військовим — повний список

27 грудня 2024 05:17
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати пораненим військовослужбовцям - які виплати та коли їх дають
Поранений військовослужбовець. Фото: "Слово і діло"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці, які були поранені під час російсько-української війни, мають право на цілу низку виплат. Це не тільки щомісячне грошове забезпечення чи додаткова допомога, а й такі виплати, як допомога на оздоровлення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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Виплати пораненим військовослужбовцям

Поранені під час бойових дій чи під час захисту Батьківщини військовослужбовці мають право на державні виплати.

По-перше, військовому мають виплачувати щомісячне грошове забезпечення в розмірі за останньою займаною посадою перед пораненням.

Список усіх виплат, які можуть отримувати поранені

Крім того, воїн може отримувати ще чотири різні види виплат.

Це, наприклад, додаткова щомісячна винагорода розміром 100 тисяч гривень.

Також військовому надається право отримувати одноразову грошову допомогу, допомогу на вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за що військовим надають щомісячні додаткові виплати.

Додамо, ми повідомляли про те, як нараховують виплати за бойові завдання.

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