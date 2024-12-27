Выплаты раненым военнослужащим - какие выплаты и когда их дают

Пять выплат раненым военным — полный список
Военнослужащие, раненые во время российско-украинской войны, имеют право на целый ряд выплат. Это не только ежемесячное денежное довольствие или дополнительная помощь, но и такие выплаты, как пособие на оздоровление.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.
Выплаты раненым военнослужащим
Раненые во время боевых действий или во время защиты Родины военнослужащие имеют право на государственные выплаты.
Во-первых, военнослужащим должны выплачивать ежемесячное денежное довольствие в размере по последней занимаемой должности перед ранением.
Список всех выплат, которые могут получать раненые
Кроме того, воин может получать еще четыре разных вида выплат.
Это, например, дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.
Также военнослужащему предоставляется право получать единовременную денежную помощь, пособие по решению социально-бытовых вопросов и пособие на оздоровление.
Напомним, мы ранее писали о том, за что военным предоставляются ежемесячные дополнительные выплаты.
Добавим, мы сообщали о том, как начисляют выплаты за боевые задания.
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