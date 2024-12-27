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Пять выплат раненым военным — полный список

27 декабря 2024 05:17
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты раненым военнослужащим - какие выплаты и когда их дают
Раненый военнослужащий. Фото: "Слово і діло"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие, раненые во время российско-украинской войны, имеют право на целый ряд выплат. Это не только ежемесячное денежное довольствие или дополнительная помощь, но и такие выплаты, как пособие на оздоровление.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Выплаты раненым военнослужащим

Раненые во время боевых действий или во время защиты Родины военнослужащие имеют право на государственные выплаты.

Во-первых, военнослужащим должны выплачивать ежемесячное денежное довольствие в размере по последней занимаемой должности перед ранением.

Список всех выплат, которые могут получать раненые

Кроме того, воин может получать еще четыре разных вида выплат.

Это, например, дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Также военнослужащему предоставляется право получать единовременную денежную помощь, пособие по решению социально-бытовых вопросов и пособие на оздоровление.

Напомним, мы ранее писали о том, за что военным предоставляются ежемесячные дополнительные выплаты.

Добавим, мы сообщали о том, как начисляют выплаты за боевые задания.

выплаты ВСУ ранение военнослужащие денежная помощь

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