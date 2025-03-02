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Пораненим воїнам призначили виплати — як їх отримати

2 березня 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Як пораненим військовослужбовцям отримати одноразову фінансову допомогу
Гроші у військового. Фото ілюстративне: armyinform.com
Артем Кругленко - Редактор

Військовослужбовцям, які під час виконання бойових завдань зазнали поранень, контузії, каліцтва, травми або захворіли, нададуть одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету. Йдеться про бійців, які зареєстровані в Рівненській міській громаді.

Про це в суботу, 1 березня, повідомили в Департаменті соцполітики Рівненської міськради.

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Як отримати допомогу

Щоб отримати виплату, бійці або їхні законні представники можуть звернутися до Управління у справах ветеранів Департаменту соцполітики, написати заяву та надати такі документи: 

  • паспорт або ID-картку;
  • довідку про реєстрацію місця проживання;
  • медичні документи, що підтверджують наявність травми чи захворювання;
  • документи про участь у бойових діях або отримання поранення;
  • посвідчення УБД (якщо є);
  • реквізити банківського рахунку.

Загальна сума виплат для військових становить 1 077 922, 30 гривень. Кошти розподіляли залежно від того, наскільки важкими є ушкодження в бійця. 36 захисників України, які зазнали поранень, контузії, каліцтв або травм, отримають по 20 тисяч гривень, а 11 бійців із захворюваннями — по 10 тисяч гривень.

Упродовж 2022–2024 років фінансову підтримку в Рівному від вже надали 1 187 захисникам України.

Нагадаємо, у березні військовим, яких звільнили зі служби, нарахують надбавки до пенсії. Йдеться про бійців, які не працюють і мають на  своєму утриманні неповнолітніх дітей.

Також ми повідомляли, що з березня оновили виплати в курсантів, які навчаються на перших та других курсах. Розмір їхнього грошового забезпечення зріс до рівня мінімальної зарплати.

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