Як пораненим військовослужбовцям отримати одноразову фінансову допомогу

Пораненим воїнам призначили виплати — як їх отримати
Військовослужбовцям, які під час виконання бойових завдань зазнали поранень, контузії, каліцтва, травми або захворіли, нададуть одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету. Йдеться про бійців, які зареєстровані в Рівненській міській громаді.
Про це в суботу, 1 березня, повідомили в Департаменті соцполітики Рівненської міськради.
Як отримати допомогу
Щоб отримати виплату, бійці або їхні законні представники можуть звернутися до Управління у справах ветеранів Департаменту соцполітики, написати заяву та надати такі документи:
- паспорт або ID-картку;
- довідку про реєстрацію місця проживання;
- медичні документи, що підтверджують наявність травми чи захворювання;
- документи про участь у бойових діях або отримання поранення;
- посвідчення УБД (якщо є);
- реквізити банківського рахунку.
Загальна сума виплат для військових становить 1 077 922, 30 гривень. Кошти розподіляли залежно від того, наскільки важкими є ушкодження в бійця. 36 захисників України, які зазнали поранень, контузії, каліцтв або травм, отримають по 20 тисяч гривень, а 11 бійців із захворюваннями — по 10 тисяч гривень.
Упродовж 2022–2024 років фінансову підтримку в Рівному від вже надали 1 187 захисникам України.
Нагадаємо, у березні військовим, яких звільнили зі служби, нарахують надбавки до пенсії. Йдеться про бійців, які не працюють і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей.
Також ми повідомляли, що з березня оновили виплати в курсантів, які навчаються на перших та других курсах. Розмір їхнього грошового забезпечення зріс до рівня мінімальної зарплати.
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