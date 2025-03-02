Как раненым военнослужащим получить единоразовую финансовую помощь

Деньги у военного. Фото иллюстративное: armyinform.com

Военнослужащим, которые во время выполнения боевых задач получили ранения, контузии, увечья, травмы или заболели, предоставят единовременную материальную помощь из городского бюджета. Речь идет о бойцах, которые зарегистрированы в Ровенской городской громаде.

Об этом в субботу, 1 марта, сообщили в Департаменте соцполитики Ровенского горсовета.

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Как получить помощь

Чтобы получить выплату, бойцы или их законные представители могут обратиться в Управление по делам ветеранов Департамента соцполитики, написать заявление и предоставить следующие документы:

паспорт или ID-карта;

справку о регистрации места жительства;

медицинские документы, подтверждающие наличие травмы или заболевания;

документы об участии в боевых действиях или получении ранения;

удостоверение УБД (если есть);

реквизиты банковского счета.

Общая сумма выплат для военных составляет 1 077 922,30 гривен. Средства распределяли в зависимости от того, насколько тяжелыми являются повреждения у бойца. 36 защитников Украины, которые получили ранения, контузии, увечья или травмы, получат по 20 тысяч гривен, а 11 бойцов с заболеваниями — по 10 тысяч гривен.

В течение 2022–2024 годов финансовую поддержку в Ровно уже предоставили 1 187 защитникам Украины.

Напомним, в марте военным, которых уволили со службы, начислят надбавки к пенсии. Речь идет о бойцах, которые не работают и имеют на своем содержании несовершеннолетних детей.

Также мы сообщали, что с марта обновили выплаты у курсантов, которые учатся на первых и вторых курсах. Размер их денежного обеспечения вырос до уровня минимальной зарплаты.