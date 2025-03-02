Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Раненым воинам назначили выплаты — как их получить arrow

Раненым воинам назначили выплаты — как их получить

2 марта 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Как раненым военнослужащим получить единоразовую финансовую помощь
Деньги у военного. Фото иллюстративное: armyinform.com
Артем Кругленко - Редактор

Военнослужащим, которые во время выполнения боевых задач получили ранения, контузии, увечья, травмы или заболели, предоставят единовременную материальную помощь из городского бюджета. Речь идет о бойцах, которые зарегистрированы в Ровенской городской громаде.

Об этом в субботу, 1 марта, сообщили в Департаменте соцполитики Ровенского горсовета.

Читайте также:

Как получить помощь

Чтобы получить выплату, бойцы или их законные представители могут обратиться в Управление по делам ветеранов Департамента соцполитики, написать заявление и предоставить следующие документы:

  • паспорт или ID-карта;
  • справку о регистрации места жительства;
  • медицинские документы, подтверждающие наличие травмы или заболевания;
  • документы об участии в боевых действиях или получении ранения;
  • удостоверение УБД (если есть);
  • реквизиты банковского счета.

Общая сумма выплат для военных составляет 1 077 922,30 гривен. Средства распределяли в зависимости от того, насколько тяжелыми являются повреждения у бойца. 36 защитников Украины, которые получили ранения, контузии, увечья или травмы, получат по 20 тысяч гривен, а 11 бойцов с заболеваниями — по 10  тысяч гривен.

В течение 2022–2024 годов финансовую поддержку в Ровно уже предоставили 1 187 защитникам Украины.

Напомним, в марте военным, которых уволили со службы, начислят надбавки к пенсии. Речь идет о бойцах, которые не работают и имеют на своем содержании несовершеннолетних детей.

Также мы сообщали, что с марта обновили выплаты у курсантов, которые учатся на первых и вторых курсах. Размер их денежного обеспечения вырос до уровня минимальной зарплаты.

выплаты болезнь помощь война в Украине ранение военнослужащие
Реклама
Реклама
Реклама