Выплаты военным с инвалидностью - размер

Инвалидность на войне — суммы выплат
Государство выплачивает денежную помощь военнослужащим, которые в результате боевых действий получили инвалидность. Сумма помощи зависит от того, какую группу инвалидности установили на комиссии.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплата за инвалидность военного
Военнослужащий, получивший ранения во время войны, имеет право на государственную денежную помощь.
Эта выплата, в частности, начисляется тогда, когда в результате ранения, контузии или травмы устанавливается инвалидность.
Сумма выплаты, как пояснили в Министерстве обороны, зависит от группы инвалидности, которая была присвоена военнослужащему.
Суммы выплаты
Наименьшей является выплата для военных, которые в результате выполнения обязанностей военной службы получили инвалидность третьей группы.
Сумма эквивалентна 70-кратному прожиточному минимуму, то есть 187 880 грн.
В дальнейшем сумма выплаты возрастает и составляет:
- 90-кратный прожиточный минимум (241 560 грн) для II группы;
- 120-кратный прожиточный минимум (322 080 грн) для I группы.
