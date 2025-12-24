Видео
Главная Военная экономика Инвалидность на войне — суммы выплат

Инвалидность на войне — суммы выплат

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 05:52
Выплаты военным с инвалидностью - размер
Военный с инвалидностью. Фото: ffu.foundation

 

Государство выплачивает денежную помощь военнослужащим, которые в результате боевых действий получили инвалидность. Сумма помощи зависит от того, какую группу инвалидности установили на комиссии.

Читайте также:

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Выплата за инвалидность военного

Военнослужащий, получивший ранения во время войны, имеет право на государственную денежную помощь.

Эта выплата, в частности, начисляется тогда, когда в результате ранения, контузии или травмы устанавливается инвалидность.

Сумма выплаты, как пояснили в Министерстве обороны, зависит от группы инвалидности, которая была присвоена военнослужащему.

Суммы выплаты

Наименьшей является выплата для военных, которые в результате выполнения обязанностей военной службы получили инвалидность третьей группы.

Сумма эквивалентна 70-кратному прожиточному минимуму, то есть 187 880 грн.

В дальнейшем сумма выплаты возрастает и составляет:

  • 90-кратный прожиточный минимум (241 560 грн) для II группы;
  • 120-кратный прожиточный минимум (322 080 грн) для I группы.

Напомним, мы ранее писали о том, как долго длится процесс выплат раненым военнослужащим.

Добавим, мы сообщали о том, каков размер выплат для военного, потерявшего на войне трудоспособность без установления инвалидности.

инвалидность лицо с инвалидностью военнослужащие денежная помощь боевые действия
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
