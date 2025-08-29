Брюс Уиллис с деменцией переехал в дом с круглосуточным уходом

Брюс Уиллис уже не живет с семьей — у него прогрессирует деменция
Легендарный голливудский 70-летний актер Брюс Уиллис, известный по ролям в культовых фильмах, в частности "Крепкий орешек", больше не может говорить и не помнит о своем прошлом кинозвезды из-за прогрессирования лобно-височной деменции. Он переехал в новый дом с круглосуточным уходом, отдельно от жены Эммы Хеминг Уиллис и их дочерей.
Об этом сообщает The New York Post.
Жена Эмма Уиллис приняла решение отселить больного мужа в отдельный дом
Эмма Уиллис рассказала, что принятие этого шага стало для нее "самым тяжелым решением". По ее словам, переезд был необходим прежде всего для защиты их детей, а именно 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.
"Брюс хотел бы, чтобы они жили в доме, который отвечает их потребностям, а не его потребностям", — пояснила она в интервью ABC News.
Сейчас актер живет в одноэтажном доме, где за ним ухаживает команда медиков. Жена с детьми навещают его ежедневно.
"Когда мы идём туда, мы либо проводим время на улице, либо смотрим фильм. Главное — просто быть рядом и общаться с Брюсом", — поделилась Эмма.
Она отметила, что несмотря на хорошее физическое состояние актера и сохраненную у него подвижность, болезнь все же значительно поразила его речевые способности. Семья пытается приспосабливаться к этим изменениям.
Напомним, диагноз "лобно-височная деменция" Брюсу Уиллису поставили в 2023 году. Это заболевание постепенно ухудшает речь, мышление и поведение. Впрочем, вся семья поддерживает актера. В беде его не покинула даже бывшая жена актриса Деми Мур.
