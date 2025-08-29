Брюс Уиллис с деменцией переехал в дом с круглосуточным уходом

Брюс Уиллис с женой Эммой в 2019 году. Фото: AP News

Легендарный голливудский 70-летний актер Брюс Уиллис, известный по ролям в культовых фильмах, в частности "Крепкий орешек", больше не может говорить и не помнит о своем прошлом кинозвезды из-за прогрессирования лобно-височной деменции. Он переехал в новый дом с круглосуточным уходом, отдельно от жены Эммы Хеминг Уиллис и их дочерей.

Об этом сообщает The New York Post.

Реклама

Читайте также:

Жена Эмма Уиллис приняла решение отселить больного мужа в отдельный дом

Эмма Уиллис рассказала, что принятие этого шага стало для нее "самым тяжелым решением". По ее словам, переезд был необходим прежде всего для защиты их детей, а именно 13-летней Мейбл и 11-летней Эвелин.

"Брюс хотел бы, чтобы они жили в доме, который отвечает их потребностям, а не его потребностям", — пояснила она в интервью ABC News.

Сейчас актер живет в одноэтажном доме, где за ним ухаживает команда медиков. Жена с детьми навещают его ежедневно.

Брюс Уиллис в машине. Фото:

Tweets by Raindropsmedia1

"Когда мы идём туда, мы либо проводим время на улице, либо смотрим фильм. Главное — просто быть рядом и общаться с Брюсом", — поделилась Эмма.

Она отметила, что несмотря на хорошее физическое состояние актера и сохраненную у него подвижность, болезнь все же значительно поразила его речевые способности. Семья пытается приспосабливаться к этим изменениям.

Напомним, диагноз "лобно-височная деменция" Брюсу Уиллису поставили в 2023 году. Это заболевание постепенно ухудшает речь, мышление и поведение. Впрочем, вся семья поддерживает актера. В беде его не покинула даже бывшая жена актриса Деми Мур.