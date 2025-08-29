Брюс Вілліс із деменцією переїхав до будинку з цілодобовим доглядом

Брюс Вілліс більше не живе з родиною — у нього прогресує деменція
Легендарний голлівудський 70-річний актор Брюс Вілліс, відомий за ролями у культових фільмах, зокрема "Міцний горішок", більше не може говорити й не пам’ятає про своє минуле кінозірки через прогресування лобно-скроневої деменції. Він переїхав до нового будинку з цілодобовим доглядом, окремо від дружини Емми Хемінг Вілліс та їхніх доньок.
Про це повідомляє The New York Post.
Дружина Емма Вілліс прийняла рішення відселити хворого чоловіка в окремий дім
Емма Вілліс розповіла, що ухвалення цього кроку стало для неї "найважчим рішенням". За її словами, переїзд був необхідний насамперед для захисту їхніх дітей, а саме 13-річної Мейбл і 11-річної Евелін.
"Брюс хотів би, щоб вони жили в будинку, який відповідає їхнім потребам, а не його потребам", — пояснила вона в інтерв’ю ABC News.
Зараз актор мешкає в одноповерховому будинку, де за ним доглядає команда медиків. Дружина з дітьми відвідують його щодня.
"Коли ми йдемо туди, ми або проводимо час на вулиці, або дивимося фільм. Головне — просто бути поруч і спілкуватися з Брюсом", — поділилася Емма.
Вона зазначила, що попри добрий фізичний стан актора і збережену у нього рухливість, хвороба все ж значно вразила його мовні здібності. Родина намагається пристосовуватися до цих змін.
Нагадаємо, діагноз "лобно-скронева деменція" Брюсу Віллісу поставили у 2023 році. Це захворювання поступово погіршує мовлення, мислення та поведінку. Втім, уся родина підтримує актора. В біді його не покинула навіть колишня дружина акторка Демі Мур.
