Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Брюс Вілліс більше не живе з родиною — у нього прогресує деменція arrow

Брюс Вілліс більше не живе з родиною — у нього прогресує деменція

29 серпня 2025 08:00
Анастасія Постоєнко - Редактор
Брюс Вілліс із деменцією переїхав до будинку з цілодобовим доглядом
Брюс Вілліс із дружиною Еммою у 2019 році. Фото: AP News
Анастасія Постоєнко - Редактор

Легендарний голлівудський 70-річний актор Брюс Вілліс, відомий за ролями у культових фільмах, зокрема "Міцний горішок", більше не може говорити й не пам’ятає про своє минуле кінозірки через прогресування лобно-скроневої деменції. Він переїхав до нового будинку з цілодобовим доглядом, окремо від дружини Емми Хемінг Вілліс та їхніх доньок.

Про це повідомляє The New York Post.

Реклама
Читайте також:

Дружина Емма Вілліс прийняла рішення відселити хворого чоловіка в окремий дім

Емма Вілліс розповіла, що ухвалення цього кроку стало для неї "найважчим рішенням". За її словами, переїзд був необхідний насамперед для захисту їхніх дітей, а саме 13-річної Мейбл і 11-річної Евелін.

"Брюс хотів би, щоб вони жили в будинку, який відповідає їхнім потребам, а не його потребам", — пояснила вона в інтерв’ю ABC News.

Зараз актор мешкає в одноповерховому будинку, де за ним доглядає команда медиків. Дружина з дітьми відвідують його щодня.

null
Брюс Вілліс у машині. Фото: 

"Коли ми йдемо туди, ми або проводимо час на вулиці, або дивимося фільм. Головне — просто бути поруч і спілкуватися з Брюсом", — поділилася Емма.

Вона зазначила, що попри добрий фізичний стан актора і збережену у нього рухливість, хвороба все ж значно вразила його мовні здібності. Родина намагається пристосовуватися до цих змін.

Нагадаємо, діагноз "лобно-скронева деменція" Брюсу Віллісу поставили у 2023 році. Це захворювання поступово погіршує мовлення, мислення та поведінку. Втім, уся родина підтримує актора. В біді його не покинула навіть колишня дружина акторка Демі Мур

хвороба Брюс Вілліс Демі Мур актори деменція
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:15 Одна з країн ЄС відновила туристичні візи росіянам

08:15 Нова квартира — які податки має сплатити покупець у 2025 році

08:00 Допомога на дитину під опікою — скільки виплачуватимуть у вересні

Text

08:00 Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

07:37 У Києві метро зупинить рух у пам'ять про Захисників

Зеленський відповів, що заважає зустрітися з Путіним напряму - 80x80

Зеленський відповів, що заважає зустрітися з Путіним напряму

07:36 РФ вдарила по Запоріжжю — серед поранених однорічна дитина

07:30 Мобілізація в Україні — коли ФОП звільняють від сплати ЄСВ

07:26 Чи можна знайти посаду в ЗСУ після мобілізації — що відомо

07:25 Тарифи на електроенергію — якою буде ціна за кіловат з 1 вересня

07:01 Як отримати електронний підпис через ПриватБанк — інструкція

08:15 Одна з країн ЄС відновила туристичні візи росіянам

08:15 Нова квартира — які податки має сплатити покупець у 2025 році

08:00 Допомога на дитину під опікою — скільки виплачуватимуть у вересні

07:37 У Києві метро зупинить рух у пам'ять про Захисників

07:36 РФ вдарила по Запоріжжю — серед поранених однорічна дитина

Зеленський відповів, що заважає зустрітися з Путіним напряму - 80x80

Зеленський відповів, що заважає зустрітися з Путіним напряму

07:30 Мобілізація в Україні — коли ФОП звільняють від сплати ЄСВ

07:26 Чи можна знайти посаду в ЗСУ після мобілізації — що відомо

07:25 Тарифи на електроенергію — якою буде ціна за кіловат з 1 вересня

07:01 Як отримати електронний підпис через ПриватБанк — інструкція

06:30 Відстрочка для догляду — чи може ТЦК затримати таку особу

22:33 Врожайність менша, ніж рік тому — чи будуть українці з овочами

19:43 Закінчення війни в Україні через пів року — чи вірять одесити

10:21 COVID-19 наступає — яка реальна ситуація в Одесі сьогодні

27 серпня

19:42 Нова хвиля коронавірусу — чи готові до неї одесити

06:33 Відпочинок у Кароліно-Бугазі на Одещині – яка вартість у вересні

26 серпня

06:33 Виїзд для 24-літніх українців — що думають про це одесити

25 серпня

22:33 Українська економіка під час війни — борги, інфляція та дефолт

24 серпня

18:43 День Незалежності з поля бою — боротьба за країну йде щодня

16:38 Як одесити відзначають День Незалежності України — які традиції

10:13 Привітання з Днем Незалежності від одеситів — які побажання

Text

08:00 Трамп збісився на Путіна через обстріл Києва — ефір Ранок.LIVE

28 серпня
Text

17:57 Туреччина заговорила про гарантії Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 У Києві триває ліквідація наслідків удару РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готується до нових переговорів зі США — ефір Ранок.LIVE

27 серпня
Text

19:00 Корупція у КМДА та підготовка до осені — ефір Київського часу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:20Журналісти кричали Путіну про вбивства українців — ЗМІ вигнали

21 серпня 2025

01:30 Сирський сказав, як компенсувати нестачу мобілізованих у ЗСУ

23 серпня 2025

11:00 Українцям погодили важливі виплати — хто отримає допомогу

20 серпня 2025

05:45 Безплатні санаторії для українців 60+ — хто має право на путівку

19 серпня 2025

05:44 Поруч із Зеленським помітили режисера Чернова — що робив у США

16:32 Чому правило "20-80" зарядки смартфона більше не актуальне

24 серпня 2025

03:01 Десерт "Італія" за 5 хвилин — без випічки з ароматом лимона

16 серпня 2025

01:20 Як довго авто може їздити на одному комплекті шин

19 серпня 2025

11:25 Комунальні тарифи — якою буде ціна за кіловат електрики в вересні

22 серпня 2025

15:00 Соус на зиму "Солодкий чилі" — від його смаку всі в захваті

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації