Цифровий портрет користувача — як його формує ваш телефон

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Смартфон давно перестав бути просто телефоном — сьогодні це кишеньковий аналітик, який щодня збирає про нас більше даних, ніж близькі люди. Найчастіше це відбувається непомітно, тож багато користувачів навіть не задумуються, який цифровий слід лишають після себе.

Про це пише iTechua.

Реклама

Читайте також:

Які саме дані про вас накопичує смартфон

Одним із головних джерел інформації для смартфона є дані про місцеперебування. Навіть якщо GPS вимкнений, пристрій здатен приблизно визначати, де ви перебуваєте, використовуючи сигнали Wi-Fi, Bluetooth та мобільних веж. Завдяки цьому карти й окремі додатки можуть "розуміти" ваші звичні маршрути та часто відвідувані місця — наприклад, де ви живете чи працюєте.

Не менш показовою є історія пошуку в браузері. Запити інколи говорять про людину більше, ніж розмова: вони відображають інтереси, плани, тривоги та можуть натякати на теми, пов'язані зі здоров'ям або фінансами. При цьому видалення історії не завжди означає повне зникнення інформації — це не гарантує, що дані не залишилися на серверах.

Окрема зона ризику — доступи до мікрофона та камери. Хоча офіційно смартфон не "підслуховує", додатки можуть мати дозвіл на мікрофон, а доступ до камери інколи отримують навіть програми, яким він не є необхідним. У теорії це відкриває можливість збирати значно більше даних, ніж користувач очікує.

Ще один пласт інформації формують контакти та взаємодії. Телефонна книга може показувати не лише список номерів, а й ваше коло спілкування: з ким ви контактуєте, як часто й у який час. А біометричні дані — відбитки пальців і розпізнавання обличчя — хоч і зручні, але є унікальними та незмінними, тому в разі компрометації їх неможливо "замінити" так само просто, як пароль.

Крім того, смартфон здатен аналізувати поведінку користувача: як швидко ви друкуєте, на чому затримуєте увагу, що переглядаєте довше. Сукупність таких дрібниць поступово складає ваш цифровий портрет.

Експерти радять періодично перевіряти дозволи для додатків і не встановлювати зайві програми. Смартфон знає про нас дуже багато — питання лише в тому, хто ще може отримати доступ до цієї інформації.

Нагадаємо, в iOS 26 з'явилася нова опція, яка привертає увагу насамперед підвищеним захистом від трекінгу та збирання цифрових "відбитків" у браузері. Вона працює навіть у звичайному режимі перегляду, а не лише в приватному, тому підходить для щоденного користування інтернетом.

Також ми писали, що смартфони визначають ваше місцеперебування не тільки через GPS. Для iPhone та Android існують конкретні способи перевірити приховані журнали локацій і обмежити або повністю вимкнути таке відстеження.