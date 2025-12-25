Видео
Главная Технологии Какие данные собирает смартфон и что он знает о пользователе

Какие данные собирает смартфон и что он знает о пользователе

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 14:24
Цифровой портрет пользователя — как его формирует ваш телефон
Смартфон в руках. Фото: Pexels

Смартфон давно перестал быть просто телефоном — сегодня это карманный аналитик, который ежедневно собирает о нас больше данных, чем близкие люди. Чаще всего это происходит незаметно, поэтому многие пользователи даже не задумываются, какой цифровой след оставляют после себя.

Об этом пишет iTechua.

Реклама
Читайте также:

Какие именно данные о вас накапливает смартфон

Одним из главных источников информации для смартфона являются данные о местонахождении. Даже если GPS выключен, устройство способно примерно определять, где вы находитесь, используя сигналы Wi-Fi, Bluetooth и мобильных вышек. Благодаря этому карты и отдельные приложения могут "понимать" ваши привычные маршруты и часто посещаемые места — например, где вы живете или работаете.

Не менее показательна история поиска в браузере. Запросы иногда говорят о человеке больше, чем разговор: они отражают интересы, планы, тревоги и могут намекать на темы, связанные со здоровьем или финансами. При этом удаление истории не всегда означает полное исчезновение информации — это не гарантирует, что данные не остались на серверах.

Отдельная зона риска — доступы к микрофону и камере. Хотя официально смартфон не "подслушивает", приложения могут иметь разрешение на микрофон, а доступ к камере иногда получают даже программы, которым он не является необходимым. В теории это открывает возможность собирать гораздо больше данных, чем пользователь ожидает.

Еще один пласт информации формируют контакты и взаимодействия. Телефонная книга может показывать не только список номеров, но и ваш круг общения: с кем вы контактируете, как часто и в какое время. А биометрические данные — отпечатки пальцев и распознавание лица — хоть и удобны, но являются уникальными и неизменными, поэтому в случае компрометации их невозможно "заменить" так же просто, как пароль.

Кроме того, смартфон способен анализировать поведение пользователя: как быстро вы печатаете, на чем задерживаете внимание, что просматриваете дольше. Совокупность таких мелочей постепенно составляет ваш цифровой портрет.

Эксперты советуют периодически проверять разрешения для приложений и не устанавливать лишние программы. Смартфон знает о нас очень много — вопрос лишь в том, кто еще может получить доступ к этой информации.

Напомним, в iOS 26 появилась новая опция, которая привлекает внимание прежде всего повышенной защитой от трекинга и сбора цифровых "отпечатков" в браузере. Она работает даже в обычном режиме просмотра, а не только в приватном, поэтому подходит для ежедневного пользования интернетом.

Также мы писали, что смартфоны определяют ваше местонахождение не только через GPS. Для iPhone и Android существуют конкретные способы проверить скрытые журналы локаций и ограничить или полностью отключить такое отслеживание.

