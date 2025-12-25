Видео
Chrome стал одним из худших браузеров по приватности — рейтинг

Chrome стал одним из худших браузеров по приватности — рейтинг

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 10:34
Google Chrome стал аутсайдером в рейтинге приватности браузеров — кто занял первое место
Приложение браузера Google Chrome на экране смартфона. Фото: Unsplash

Chrome оказался почти в конце рейтинга приватности в свежем исследовании: по оценке аналитиков, он уступил большинству конкурентов по уровню защиты данных. Худшим браузером с точки зрения конфиденциальности назвали ChatGPT Atlas от OpenAI.

Об этом говорится в материале Neowin.

Как оценивали браузеры и кто в зоне наивысшего риска

В декабре 2025 года команда Digitain проанализировала популярные браузеры по трем критериям: устойчивость к фингерпринтингу (создание "цифрового отпечатка" пользователя), способность блокировать трекеры и сбор данных, а также безопасность соединения и навигации. В рейтинге чем больше баллов набирает браузер, тем выше считается риск для приватности.

Абсолютным аутсайдером назвали ChatGPT Atlas — он получил 99 баллов. Второе место с конца занял Google Chrome с 76 баллами, рядом с ним разместился Vivaldi (75). Далее в таблице рисков идут:

  • Microsoft Edge — 63 балла;
  • Opera — 58 баллов;
  • Ungoogled — 55 баллов;
  • Mozilla Firefox — 50 баллов;
  • Apple Safari — 49 баллов;
  • DuckDuckGo — 44 балла;
  • Tor — 40 баллов.

Авторы исследования отдельно обращают внимание на "новомодные" браузеры на базе ИИ: по их словам, они могут собирать больше персональной информации, чем пользователи ожидают, ведь для обучения моделей нужны большие массивы данных.

Лучшими с точки зрения конфиденциальности назвали Brave и Mullvad Browser. Последний позиционируется как браузер с открытым исходным кодом, который делает акцент на приватности и минимизации отслеживания.

Напомним, Apple все активнее делает акцент на теме приватности и фактически отговаривает владельцев iPhone от использования Google Chrome, намекая на более высокий уровень защиты данных в Safari. Похожие предостережения ранее звучали и со стороны Microsoft, которая в собственных интересах критиковала Chrome и продвигала Edge.

Также мы писали, что режим инкогнито давно является привычной опцией в браузерах, но его возможности часто переоценивают. На самом деле он лишь скрывает историю просмотров и файлы cookie на конкретном устройстве, не обеспечивая полной анонимности в сети.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
