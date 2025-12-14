Чем заменить Google Chrome на Android — 5 лучших браузеров

Иконки популярных интернет-браузеров. Фото: Unsplash

Google Chrome установлен по умолчанию на большинстве Android-смартфонов, поэтому многие пользователи годами не задумываются о замене. Но со временем браузер стал тяжелее и не всегда дает тот уровень удобства и инструментов, который ожидают активные пользователи.

Vivaldi

Если в Chrome управление вкладками кажется слишком базовым, Vivaldi делает ставку на опыт для опытных пользователей. Здесь есть группировка вкладок и удобная организация страниц, чтобы не теряться в хаотичном списке. Дополнительно браузер имеет встроенные заметки с синхронизацией, инструмент для скриншотов целых страниц и меню, которое можно настраивать под себя.

Opera

Opera позиционирует себя как универсальный вариант "на каждый день". Ее встроенный бесплатный VPN пригодится для обхода геоблокировок и более безопасного пользования публичным Wi-Fi без сторонних приложений. А функция My Flow работает как чат, через который можно быстро перебрасывать ссылки и файлы между устройствами.

Microsoft Edge

Мобильный Edge давно отошел от ассоциаций со старыми браузерами Microsoft и стал инструментом для работы. Его ключевой плюс — интеграция с Microsoft Copilot, позволяющая быстро вызывать панель для резюмирования длинных PDF или статей. Также есть Read Aloud с естественным озвучиванием текста и Drop для передачи фото и заметок между телефоном и ПК через учетную запись Microsoft.

Mozilla Firefox

Firefox остается одним из немногих мобильных браузеров с поддержкой полноценных расширений. Например, Dark Reader может корректнее "перерисовывать" сайты в темный режим, чем стандартные решения, уменьшая яркие белые участки на страницах. В целом Firefox подходит тем, кто привык "подгонять" браузер под себя с помощью проверенных дополнений.

Brave

Brave ориентирован на безопасность и защиту от трекинга. Его система Brave Shields имеет анти-фингерпринтинг — браузер рандомизирует часть данных, чтобы усложнить идентификацию пользователя по "цифровому отпечатку" устройства. Отдельное преимущество — Background Play: если свернуть браузер или заблокировать экран, аудио/видео может продолжать воспроизводиться, что удобно для прослушивания контента без отдельных приложений.

Напомним, Google Chrome продолжает укреплять доминирование на рынке браузеров: в июле его доля достигла почти 70% в глобальном масштабе. На этом фоне позиции Microsoft Edge ослабли — браузер потерял около 1,5 процентного пункта и опустился до 11,8%.

Также мы писали, что режим инкогнито часто ошибочно считают инструментом полной анонимности в сети. На самом деле он лишь не сохраняет историю и данные сеанса на конкретном устройстве, но не скрывает пользователя от сайтов, провайдеров или рекламных сервисов.