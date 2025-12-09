Google Chrome получил улучшенное автозаполнение — что изменилось в браузере

Приложение браузера Google Chrome на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google обновляет автозаполнение в браузере Chrome, чтобы упростить онлайн-покупки и бронирование путешествий. Функция получила доступ к большему количеству данных из сервисов Google и теперь лучше различает, какую именно информацию нужно подставить в форму.

Об этом пишет The Verge.

Как работает обновленное автозаполнение

Компания объявила о ряде улучшений автозаполнения, которые внедряются в мобильной и десктопной версиях Chrome. Обновление расширяет перечень данных, к которым имеет доступ автозаполнение, в частности из Google Wallet, а также упрощает выбор нужного варианта, когда браузер предлагает несколько подсказок.

Теперь автозаполнение может использовать ваше имя, email, а также сохраненные домашний и рабочий адреса из учетной записи Google. Эти возможности доступны в Chrome на компьютерах, а также на iOS и Android, если пользователь вошел в свой аккаунт.

На Android Google меняет вид подсказок, появляющихся над экранной клавиатурой. Вместо компактных и часто похожих вариантов теперь будут показываться расширенные подсказки в две строки — например, два адреса контактов с одинаковыми именами, чтобы пользователю было проще понять, какую именно запись выбрать.

Расширенные подсказки автозаполнения в Chrome на Android. Фото: Google

Еще в ноябре Chrome для компьютеров получил расширенное автозаполнение, которое позволяет подставлять в онлайн-формы данные паспорта, водительского удостоверения, карты лояльности, а также информацию об авто — включая VIN-код и номерной знак. Теперь как десктопная, так и Android-версия браузера могут обращаться к данным о будущих путешествиях, сохраненных в Google Wallet.

Автозаполнение Chrome получает информацию о предстоящих поездках и рейсах из Google Wallet. Фото: Google

Например, во время онлайн-бронирования авто в аэропорту Chrome сможет автоматически подтянуть из Wallet информацию о вашем авиарейсе — дату и время прилета — и подставить эти данные в форму, сокращая количество ручного ввода.

Напомним, Google начала тестировать в Chrome вертикальные вкладки, которые помогают освободить больше пространства на экране и уменьшить визуальный беспорядок. Новая опция уже доступна в настольной версии браузера на канале Canary.

Также мы писали, что в октябре 2026 года Chrome автоматически активирует режим "Всегда использовать защищенные соединения" для всех пользователей. После этого браузер будет чаще предупреждать об опасных сайтах, работающих без HTTPS.