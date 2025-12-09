Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Google Chrome навчився краще керувати вашими даними — деталі

Google Chrome навчився краще керувати вашими даними — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 11:41
Google Chrome отримав покращене автозаповнення — що змінилося у браузері
Застосунок браузера Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google оновлює автозаповнення в браузері Chrome, щоб спростити онлайн-покупки та бронювання подорожей. Функція отримала доступ до більшої кількості даних із сервісів Google і тепер краще розрізняє, яку саме інформацію потрібно підставити у форму.

Про це пише The Verge.

Реклама
Читайте також:

Як працює оновлене автозаповнення

Компанія оголосила про низку покращень автозаповнення, які впроваджуються у мобільній та десктопній версіях Chrome. Оновлення розширює перелік даних, до яких має доступ автозаповнення, зокрема з Google Wallet, а також спрощує вибір потрібного варіанта, коли браузер пропонує кілька підказок.

Тепер автозаповнення може використовувати ваше ім'я, email, а також збережені домашню й робочу адреси з облікового запису Google. Ці можливості доступні в Chrome на комп'ютерах, а також на iOS та Android, якщо користувач увійшов у свій акаунт.

На Android Google змінює вигляд підказок, що з'являються над екранною клавіатурою. Замість компактних і часто схожих варіантів тепер показуватимуться розширені підказки у два рядки — наприклад, дві адреси контактів з однаковими іменами, щоб користувачеві було простіше зрозуміти, який саме запис обрати.

Расширенные подсказки автозаполнения в Chrome на Android
Розширені підказки автозаповнення в Chrome на Android. Фото: Google

Ще у листопаді Chrome для комп'ютерів отримав розширене автозаповнення, яке дозволяє підставляти в онлайн-форми дані паспорта, водійського посвідчення, карти лояльності, а також інформацію про авто — включно з VIN-кодом та номерним знаком. Тепер як десктопна, так і Android-версія браузера можуть звертатися до даних про майбутні подорожі, збережених у Google Wallet.

Автозаполнение Chrome получает информацию о предстоящих поездках и рейсах из Google Wallet
Автозаповнення Chrome отримує інформацію про майбутні поїздки та рейси з Google Wallet. Фото: Google

Наприклад, під час онлайн-бронювання авто в аеропорту Chrome зможе автоматично підтягнути з Wallet інформацію про ваш авіарейс — дату й час прильоту — і підставити ці дані у форму, скорочуючи кількість ручного введення.

Нагадаємо, Google почала тестувати у Chrome вертикальні вкладки, які допомагають звільнити більше простору на екрані та зменшити візуальний безлад. Нова опція вже доступна в настільній версії браузера на каналі Canary.

Також ми писали, що у жовтні 2026 року Chrome автоматично активує режим "Завжди використовувати захищені з'єднання" для всіх користувачів. Після цього браузер частіше попереджатиме про небезпечні сайти, що працюють без HTTPS.

Google Android Chrome браузер функції дані
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації