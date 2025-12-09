Google Chrome отримав покращене автозаповнення — що змінилося у браузері

Застосунок браузера Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google оновлює автозаповнення в браузері Chrome, щоб спростити онлайн-покупки та бронювання подорожей. Функція отримала доступ до більшої кількості даних із сервісів Google і тепер краще розрізняє, яку саме інформацію потрібно підставити у форму.

Про це пише The Verge.

Читайте також:

Як працює оновлене автозаповнення

Компанія оголосила про низку покращень автозаповнення, які впроваджуються у мобільній та десктопній версіях Chrome. Оновлення розширює перелік даних, до яких має доступ автозаповнення, зокрема з Google Wallet, а також спрощує вибір потрібного варіанта, коли браузер пропонує кілька підказок.

Тепер автозаповнення може використовувати ваше ім'я, email, а також збережені домашню й робочу адреси з облікового запису Google. Ці можливості доступні в Chrome на комп'ютерах, а також на iOS та Android, якщо користувач увійшов у свій акаунт.

На Android Google змінює вигляд підказок, що з'являються над екранною клавіатурою. Замість компактних і часто схожих варіантів тепер показуватимуться розширені підказки у два рядки — наприклад, дві адреси контактів з однаковими іменами, щоб користувачеві було простіше зрозуміти, який саме запис обрати.

Розширені підказки автозаповнення в Chrome на Android. Фото: Google

Ще у листопаді Chrome для комп'ютерів отримав розширене автозаповнення, яке дозволяє підставляти в онлайн-форми дані паспорта, водійського посвідчення, карти лояльності, а також інформацію про авто — включно з VIN-кодом та номерним знаком. Тепер як десктопна, так і Android-версія браузера можуть звертатися до даних про майбутні подорожі, збережених у Google Wallet.

Автозаповнення Chrome отримує інформацію про майбутні поїздки та рейси з Google Wallet. Фото: Google

Наприклад, під час онлайн-бронювання авто в аеропорту Chrome зможе автоматично підтягнути з Wallet інформацію про ваш авіарейс — дату й час прильоту — і підставити ці дані у форму, скорочуючи кількість ручного введення.

Нагадаємо, Google почала тестувати у Chrome вертикальні вкладки, які допомагають звільнити більше простору на екрані та зменшити візуальний безлад. Нова опція вже доступна в настільній версії браузера на каналі Canary.

Також ми писали, що у жовтні 2026 року Chrome автоматично активує режим "Завжди використовувати захищені з'єднання" для всіх користувачів. Після цього браузер частіше попереджатиме про небезпечні сайти, що працюють без HTTPS.