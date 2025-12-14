Чим замінити Google Chrome на Android — 5 кращих браузерів

Іконки популярних інтернет-браузерів. Фото: Unsplash

Google Chrome встановлений за замовчуванням на більшості Android-смартфонів, тож багато користувачів роками не замислюються про заміну. Але з часом браузер став важчим і не завжди дає той рівень зручності та інструментів, який очікують активні юзери.

Про п'ять кращих альтернатив пише 24 Канал.

Реклама

Читайте також:

Vivaldi

Якщо у Chrome керування вкладками здається надто базовим, Vivaldi робить ставку на досвід для досвідчених користувачів. Тут є групування вкладок і зручніша організація сторінок, аби не губитися в хаотичному списку. Додатково браузер має вбудовані нотатки із синхронізацією, інструмент для скриншотів цілих сторінок і меню, яке можна налаштовувати під себе.

Opera

Opera позиціює себе як універсальний варіант "на щодень". Її вбудований безплатний VPN стане у пригоді для обходу геоблокувань і більш безпечного користування публічним Wi-Fi без сторонніх застосунків. А функція My Flow працює як чат, через який можна швидко перекидати посилання й файли між пристроями.

Microsoft Edge

Мобільний Edge давно відійшов від асоціацій зі старими браузерами Microsoft і став інструментом для роботи. Його ключовий плюс — інтеграція з Microsoft Copilot, що дозволяє швидко викликати панель для резюмування довгих PDF або статей. Також є Read Aloud із природним озвученням тексту та Drop для передачі фото й нотаток між телефоном і ПК через обліковий запис Microsoft.

Mozilla Firefox

Firefox залишається одним із небагатьох мобільних браузерів із підтримкою повноцінних розширень. Наприклад, Dark Reader може коректніше "перемальовувати" сайти в темний режим, ніж стандартні рішення, зменшуючи яскраві білі ділянки на сторінках. Загалом Firefox підходить тим, хто звик "підганяти" браузер під себе за допомогою перевірених доповнень.

Brave

Brave орієнтований на безпеку й захист від трекінгу. Його система Brave Shields має антифінгерпринтинг — браузер рандомізує частину даних, щоб ускладнити ідентифікацію користувача за "цифровим відбитком" пристрою. Окрема перевага — Background Play: якщо згорнути браузер або заблокувати екран, аудіо/відео може продовжувати відтворюватися, що зручно для прослуховування контенту без окремих застосунків.

Нагадаємо, Google Chrome й надалі зміцнює домінування на ринку браузерів: у липні його частка сягнула майже 70% у глобальному масштабі. На цьому тлі позиції Microsoft Edge ослабли — браузер втратив близько 1,5 відсоткового пункту й опустився до 11,8%.

Також ми писали, що режим інкогніто часто помилково вважають інструментом повної анонімності в мережі. Насправді він лише не зберігає історію та дані сеансу на конкретному пристрої, але не приховує користувача від сайтів, провайдерів чи рекламних сервісів.