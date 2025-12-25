Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Chrome став одним з найгірших браузерів за приватністю — рейтинг

Chrome став одним з найгірших браузерів за приватністю — рейтинг

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 10:34
Google Chrome став аутсайдером у рейтингу приватності браузерів — хто посів перше місце
Застосунок браузера Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Chrome опинився майже в кінці рейтингу приватності у свіжому дослідженні: за оцінкою аналітиків, він поступився більшості конкурентів за рівнем захисту даних. Найгіршим браузером з погляду конфіденційності назвали ChatGPT Atlas від OpenAI.

Про це йдеться у матеріалі Neowin.

Реклама
Читайте також:

Як оцінювали браузери і хто в зоні найвищого ризику

У грудні 2025 року команда Digitain проаналізувала популярні браузери за трьома критеріями: стійкість до фінгерпринтингу (створення "цифрового відбитка" користувача), здатність блокувати трекери та збір даних, а також безпеку з'єднання й навігації. У рейтингу що більше балів набирає браузер, то вищим вважається ризик для приватності.

Абсолютним аутсайдером назвали ChatGPT Atlas — він отримав 99 балів. Друге місце з кінця посів Google Chrome із 76 балами, поруч із ним розмістився Vivaldi (75). Далі в таблиці ризиків ідуть:

  • Microsoft Edge — 63 бали;
  • Opera — 58 балів;
  • Ungoogled — 55 балів;
  • Mozilla Firefox — 50 балів;
  • Apple Safari — 49 балів;
  • DuckDuckGo — 44 бали;
  • Tor — 40 балів.

Автори дослідження окремо звертають увагу на "новомодні" браузери на базі ШІ: за їхніми словами, вони можуть збирати більше персональної інформації, ніж користувачі очікують, адже для навчання моделей потрібні великі масиви даних.

Найкращими з погляду конфіденційності назвали Brave і Mullvad Browser. Останній позиціюється як браузер з відкритим вихідним кодом, який робить акцент на приватності та мінімізації відстеження.

Нагадаємо, Apple дедалі активніше робить акцент на темі приватності й фактично відмовляє власників iPhone від використання Google Chrome, натякаючи на вищий рівень захисту даних у Safari. Схожі застереження раніше звучали й з боку Microsoft, яка у власних інтересах критикувала Chrome та просувала Edge.

Також ми писали, що режим інкогніто давно є звичною опцією в браузерах, але його можливості часто переоцінюють. Насправді він лише приховує історію переглядів і файли cookie на конкретному пристрої, не забезпечуючи повної анонімності в мережі.

рейтинг Google безпека Chrome браузер приватність
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації