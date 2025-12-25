Google Chrome став аутсайдером у рейтингу приватності браузерів — хто посів перше місце

Застосунок браузера Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Chrome опинився майже в кінці рейтингу приватності у свіжому дослідженні: за оцінкою аналітиків, він поступився більшості конкурентів за рівнем захисту даних. Найгіршим браузером з погляду конфіденційності назвали ChatGPT Atlas від OpenAI.

Про це йдеться у матеріалі Neowin.

Як оцінювали браузери і хто в зоні найвищого ризику

У грудні 2025 року команда Digitain проаналізувала популярні браузери за трьома критеріями: стійкість до фінгерпринтингу (створення "цифрового відбитка" користувача), здатність блокувати трекери та збір даних, а також безпеку з'єднання й навігації. У рейтингу що більше балів набирає браузер, то вищим вважається ризик для приватності.

Абсолютним аутсайдером назвали ChatGPT Atlas — він отримав 99 балів. Друге місце з кінця посів Google Chrome із 76 балами, поруч із ним розмістився Vivaldi (75). Далі в таблиці ризиків ідуть:

Microsoft Edge — 63 бали;

Opera — 58 балів;

Ungoogled — 55 балів;

Mozilla Firefox — 50 балів;

Apple Safari — 49 балів;

DuckDuckGo — 44 бали;

Tor — 40 балів.

Автори дослідження окремо звертають увагу на "новомодні" браузери на базі ШІ: за їхніми словами, вони можуть збирати більше персональної інформації, ніж користувачі очікують, адже для навчання моделей потрібні великі масиви даних.

Найкращими з погляду конфіденційності назвали Brave і Mullvad Browser. Останній позиціюється як браузер з відкритим вихідним кодом, який робить акцент на приватності та мінімізації відстеження.

Нагадаємо, Apple дедалі активніше робить акцент на темі приватності й фактично відмовляє власників iPhone від використання Google Chrome, натякаючи на вищий рівень захисту даних у Safari. Схожі застереження раніше звучали й з боку Microsoft, яка у власних інтересах критикувала Chrome та просувала Edge.

