Головна Технології Apple закликає відмовитися від браузера Chrome — у чому проблема

Apple закликає відмовитися від браузера Chrome — у чому проблема

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:34
Apple рекомендує відмовитися від Chrome на iPhone — що з ним не так
Браузер Google Chrome на екрані смартфона Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple посилює меседж про приватність і застерігає користувачів iPhone від переходу на Google Chrome, натякаючи, що Safari краще захищає дані. Подібні попередження щодо Chrome раніше озвучувала й Microsoft, яка просуває Edge.

Про це пише Forbes.

Читайте також:

Чому Chrome називають найгіршим "масовим" браузером за приватністю

В цих заявах є й маркетинговий інтерес: Apple зацікавлена втримати аудиторію в Safari, а Microsoft — наростити частку Edge. Водночас новий звіт додає аргументів до дискусії, стверджуючи, що Chrome — найгірший серед популярних браузерів із погляду приватності, а ще гірше нібито показав себе лише Atlas від ChatGPT.

Як цитує Windows Report, Chrome очолює список найгірших популярних браузерів у контексті трекінгу та захисту даних. Браузер "помірно" впорався із запобіганням ідентифікації, але отримав нуль балів за блокування трекерів.

Оцінки у звіті подані як ризик: чим вищий бал, тим гірша ситуація. За даними, Google Chrome отримав 76 зі 100 (другий найгірший результат), Vivaldi — 75, Edge — 63. Натомість Safari показав нижчий ризик — 49 зі 100, лише трохи поступившись DuckDuckGo (44) та Tor (40), які роблять акцент на приватності.

Рейтинг браузером по защите приватности
Рейтинг браузерів за захистом приватності. Фото: Digitain

Ці висновки підтримують позицію Apple щодо Safari: компанія наголошує, що на відміну від Chrome її браузер дійсно допомагає захищати приватність, і також вона має власну "картку оцінювання", у якій Chrome нібито провалює всі метрики трекінгу на тлі "ідеального" результату Safari.

Нагадаємо, Google Chrome встановлений за замовчуванням на більшості Android-смартфонів, тому багато користувачів роками користуються ним без альтернатив. Водночас із часом браузер став важчим і не завжди відповідає очікуванням тих, кому важливі гнучкість, швидкість і додаткові можливості.

Також ми писали, що чимало власників iPhone використовують лише базові функції системи, навіть не підозрюючи про приховані інструменти. У налаштуваннях iOS заховано десятки корисних можливостей, які працюють у фоновому режимі й помітно спрощують щоденне користування.

Google Apple безпека Chrome браузер Safari
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
