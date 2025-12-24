Apple рекомендует отказаться от Chrome на iPhone — что с ним не так

Браузер Google Chrome на экране смартфона Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple усиливает месседж о приватности и предостерегает пользователей iPhone от перехода на Google Chrome, намекая, что Safari лучше защищает данные. Подобные предупреждения относительно Chrome ранее озвучивала и Microsoft, которая продвигает Edge.

Об этом пишет Forbes.

В этих заявлениях есть и маркетинговый интерес: Apple заинтересована удержать аудиторию в Safari, а Microsoft — нарастить долю Edge. В то же время новый отчет добавляет аргументов в дискуссию, утверждая, что Chrome — худший среди популярных браузеров с точки зрения приватности, а еще хуже якобы показал себя только Atlas от ChatGPT.

Как цитирует Windows Report, Chrome возглавляет список худших популярных браузеров в контексте трекинга и защиты данных. Браузер "умеренно" справился с предотвращением идентификации, но получил ноль баллов за блокировку трекеров.

Оценки в отчете представлены как риск: чем выше балл, тем хуже ситуация. По данным, Google Chrome получил 76 из 100 (второй худший результат), Vivaldi — 75, Edge — 63. Зато Safari показал более низкий риск — 49 из 100, лишь немного уступив DuckDuckGo (44) и Tor (40), которые делают акцент на приватности.

Рейтинг браузеров по защите приватности. Фото: Digitain

Эти выводы поддерживают позицию Apple по Safari: компания отмечает, что в отличие от Chrome ее браузер действительно помогает защищать приватность, и также она имеет собственную "карточку оценивания", в которой Chrome якобы проваливает все метрики трекинга на фоне "идеального" результата Safari.

Напомним, Google Chrome установлен по умолчанию на большинстве Android-смартфонов, поэтому многие пользователи годами пользуются им без альтернатив. В то же время со временем браузер стал тяжелее и не всегда соответствует ожиданиям тех, кому важны гибкость, скорость и дополнительные возможности.

Также мы писали, что многие владельцы iPhone используют только базовые функции системы, даже не подозревая о скрытых инструментах. В настройках iOS спрятаны десятки полезных возможностей, которые работают в фоновом режиме и заметно упрощают ежедневное пользование.