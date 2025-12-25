Новые правила зарядки в 2026 году — можно ли оставлять смартфон на ночь

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Смартфоны давно ассоциируются с советом "не оставляй телефон на зарядке на ночь", но сегодня эта рекомендация уже не так актуальна. Современные модели получили ряд защитных механизмов, которые уменьшают риски перегрева и износа аккумулятора во время ночной зарядки.

Об этом пишет MakeUseOf.

Реклама

Читайте также:

Почему ночная зарядка перестала быть проблемой

Многие выросли с убеждением, что заряжать смартфон перед сном — плохая идея: мол, это портит батарею, повышает риск воспламенения и создает другие опасности. Отчасти это было правдой, но в основном касалось более старых устройств, в которых не хватало защит, которые сегодня воспринимаются как норма.

Ранние литий-ионные аккумуляторы и смартфоны предыдущих поколений имели более простые схемы зарядки и ограниченный контроль температуры. Добавьте к этому дешевые зарядные устройства с нестабильной подачей тока — и получите ситуацию, когда после достижения 100% телефон мог продолжать потреблять энергию, нагреваться, а батарея — быстрее изнашиваться.

В худших случаях слабая стабилизация питания или неисправный зарядный аксессуар могли приводить к перегреву или вздутию батареи. Именно отсюда и пошла длительная тревога по "пожарам от зарядки", а совет отсоединять смартфон сразу после полной зарядки действительно был уместен еще около десяти лет назад — особенно при использовании сторонних аксессуаров сомнительного качества.

В то же время литиевые аккумуляторы и сейчас нельзя назвать полностью "безрисковыми": при неправильном обращении такие батареи потенциально опасны. Но за последние годы технологии заметно продвинулись вперед, и производители смартфонов интегрировали в устройства больше механизмов защиты при зарядке.

Как работает зарядка в современных смартфонах

Ключевое изменение — современные телефоны не "перезаряжаются" так, как это представляют многие пользователи. Когда аккумулятор достигает 100%, устройство прекращает активную зарядку: питание отсекается или существенно уменьшается благодаря внутренним системам управления энергией, а не "решением" зарядного блока.

После этого смартфон может время от времени потреблять небольшое количество энергии, чтобы поддерживать уровень заряда, но это не означает, что батарея всю ночь находится под постоянной электрической нагрузкой. Она не "гоняется" непрерывно между 99% и 100% и не получает постоянного стресса, как это могло случаться раньше.

Отдельно изменился и подход к зарядке в целом: у многих моделей последних лет управление батареей — это не только "железо", но и программные алгоритмы. Смартфоны используют адаптивные технологии, которые контролируют зарядку, чтобы снизить риск перегрева и других нежелательных эффектов.

Некоторые решения анализируют привычки пользователя и подстраивают процесс — например, могут иначе вести себя в ситуациях, когда телефон обычно стоит на зарядке длительное время. Также распространились лимиты зарядки: во многих смартфонах можно вручную ограничить максимальный процент заряда, чтобы уменьшить количество циклов и нагрузку на аккумулятор.

Напомним, легкое тепло от зарядного блока после нескольких часов работы — привычная вещь и не обязательно сигнал тревоги. В то же время разница между нормальным нагревом и опасным перегревом тонкая, а ее игнорирование может стоить безопасности и ресурса самого смартфона.

Также мы писали, что беспроводная зарядка давно привлекает удобством: достаточно положить телефон на станцию — и он начинает заряжаться без кабелей. Однако на практике такой способ часто уступает проводному по скорости и нередко сопровождается более заметным нагревом устройства.