Можно ли оставлять смартфон на зарядке ночью — что говорят Apple и Samsung

Вредна ли ночная зарядка смартфона — ответ Apple и Samsung
Современные смартфоны достаточно умны, чтобы не "перекормить" батарею, даже если вы держите их на зарядке всю ночь. Однако длительное пребывание на 100% заряда и перегрев все еще ускоряют износ аккумулятора, и производители честно об этом предупреждают.
Об этом пишет 24 Канал.
Почему смартфон можно оставлять на зарядке, но есть нюансы
Многие до сих пор привыкли мгновенно отсоединять телефон от розетки, как только индикатор показывает 100%. Это правило сформировалось в эпоху старых аккумуляторов, но для современных гаджетов оно уже не актуально. Смартфоны умеют самостоятельно прекращать подачу тока после полной зарядки, поэтому батарея не взорвется и не "перезарядится".
В то же время постоянное подключение к сети все же имеет последствия для ресурса батареи. Совет срочно выдергивать кабель, как только заряд достиг максимума, уже устарел. Оставлять телефон на зарядке на всю ночь в целом безопасно, но есть детали, которые следует понимать, чтобы не ускорять старение аккумулятора.
За работу батареи в современных смартфонах отвечают контроллеры питания: они отслеживают уровень заряда и в нужный момент "перекрывают" подачу тока. Технически перезарядить литий-ионный аккумулятор невозможно, но удерживание его на отметке 100% создает дополнительное напряжение внутри ячейки.
Отдельный враг — тепло, которое выделяется при длительном пребывании на зарядке. Чем выше температура, тем быстрее происходит химическая деградация элементов. Речь идет не о мгновенном выходе из строя, а об ускоренном старении: со временем батарея теряет емкость, и телефон держит заряд все хуже.
Литий-ионные аккумуляторы быстрее всего изнашиваются в крайних состояниях — при полном разряде (около 0%) и полном заряде (около 100%). Длительное пребывание на максимуме создает дополнительную нагрузку на катод и электролит, поэтому производители внедряют различные режимы: капельная зарядка, паузы перед финальными процентами и разумное ограничение заряда.
Как iPhone защищает свою батарею
Чтобы уменьшить скорость старения, iPhone использует функцию оптимизированной зарядки. Система анализирует ежедневные привычки владельца и не спешит заливать аккумулятор до 100%. Большую часть ночи заряд держится в районе 80%, а остальное дозаряжается непосредственно перед тем, как вы обычно просыпаетесь и снимаете телефон с зарядки.
Apple также советует придерживаться рекомендованного температурного диапазона — от 0 до 35°C. Если телефон нагревается, стоит снять плотный чехол во время зарядки и не класть устройство в места с плохим отводом тепла, например под подушку.
Что предлагают производители Android-смартфонов
Смартфоны на Android тоже получили похожие решения. Например, в Samsung подробно объясняют работу функции защиты аккумулятора: система может ограничивать заряд на уровне около 85%, снижая стресс для батареи во время долгих сессий зарядки.
Google (Pixel), Xiaomi, OnePlus и другие производители используют адаптивные системы зарядки. Они учитывают ваше расписание и постепенно меняют скорость подачи тока. Если вы часто ставите телефон на зарядку на всю ночь, система намеренно заряжает его медленнее и завершит процесс ближе к тому времени, когда вы обычно просыпаетесь.
Иначе говоря, смартфон буквально подстраивается под ваши привычки, чтобы реже держать батарею долго на 100% и таким образом продлить ее ресурс.
