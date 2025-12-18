Можно ли оставлять смартфон на зарядке ночью — что говорят Apple и Samsung

Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные смартфоны достаточно умны, чтобы не "перекормить" батарею, даже если вы держите их на зарядке всю ночь. Однако длительное пребывание на 100% заряда и перегрев все еще ускоряют износ аккумулятора, и производители честно об этом предупреждают.

Почему смартфон можно оставлять на зарядке, но есть нюансы

Многие до сих пор привыкли мгновенно отсоединять телефон от розетки, как только индикатор показывает 100%. Это правило сформировалось в эпоху старых аккумуляторов, но для современных гаджетов оно уже не актуально. Смартфоны умеют самостоятельно прекращать подачу тока после полной зарядки, поэтому батарея не взорвется и не "перезарядится".

В то же время постоянное подключение к сети все же имеет последствия для ресурса батареи. Совет срочно выдергивать кабель, как только заряд достиг максимума, уже устарел. Оставлять телефон на зарядке на всю ночь в целом безопасно, но есть детали, которые следует понимать, чтобы не ускорять старение аккумулятора.

За работу батареи в современных смартфонах отвечают контроллеры питания: они отслеживают уровень заряда и в нужный момент "перекрывают" подачу тока. Технически перезарядить литий-ионный аккумулятор невозможно, но удерживание его на отметке 100% создает дополнительное напряжение внутри ячейки.

Отдельный враг — тепло, которое выделяется при длительном пребывании на зарядке. Чем выше температура, тем быстрее происходит химическая деградация элементов. Речь идет не о мгновенном выходе из строя, а об ускоренном старении: со временем батарея теряет емкость, и телефон держит заряд все хуже.

Литий-ионные аккумуляторы быстрее всего изнашиваются в крайних состояниях — при полном разряде (около 0%) и полном заряде (около 100%). Длительное пребывание на максимуме создает дополнительную нагрузку на катод и электролит, поэтому производители внедряют различные режимы: капельная зарядка, паузы перед финальными процентами и разумное ограничение заряда.

Как iPhone защищает свою батарею

Чтобы уменьшить скорость старения, iPhone использует функцию оптимизированной зарядки. Система анализирует ежедневные привычки владельца и не спешит заливать аккумулятор до 100%. Большую часть ночи заряд держится в районе 80%, а остальное дозаряжается непосредственно перед тем, как вы обычно просыпаетесь и снимаете телефон с зарядки.

Apple также советует придерживаться рекомендованного температурного диапазона — от 0 до 35°C. Если телефон нагревается, стоит снять плотный чехол во время зарядки и не класть устройство в места с плохим отводом тепла, например под подушку.

Что предлагают производители Android-смартфонов

Смартфоны на Android тоже получили похожие решения. Например, в Samsung подробно объясняют работу функции защиты аккумулятора: система может ограничивать заряд на уровне около 85%, снижая стресс для батареи во время долгих сессий зарядки.

Google (Pixel), Xiaomi, OnePlus и другие производители используют адаптивные системы зарядки. Они учитывают ваше расписание и постепенно меняют скорость подачи тока. Если вы часто ставите телефон на зарядку на всю ночь, система намеренно заряжает его медленнее и завершит процесс ближе к тому времени, когда вы обычно просыпаетесь.

Иначе говоря, смартфон буквально подстраивается под ваши привычки, чтобы реже держать батарею долго на 100% и таким образом продлить ее ресурс.

