Чи можна залишати смартфон на зарядці вночі — що кажуть Apple і Samsung

Сучасні смартфони достатньо розумні, щоб не "перегодувати" батарею, навіть якщо ви тримаєте їх на зарядці всю ніч. Однак тривале перебування на 100% заряду та перегрів усе ще прискорюють зношування акумулятора, і виробники чесно про це попереджають.

Чому смартфон можна залишати на зарядці, але є нюанси

Багато хто досі звик миттєво від'єднувати телефон від розетки, щойно індикатор показує 100%. Це правило сформувалося в епоху старих акумуляторів, але для сучасних гаджетів воно вже не є актуальним. Смартфони вміють самостійно припиняти подачу струму після повної зарядки, тому батарея не вибухне і не "перезарядиться".

Водночас постійне підключення до мережі все ж має наслідки для ресурсу батареї. Порада терміново висмикувати кабель, щойно заряд досяг максимуму, уже застаріла. Залишати телефон на зарядці на всю ніч загалом безпечно, але є деталі, які варто розуміти, щоб не пришвидшувати старіння акумулятора.

За роботу батареї в сучасних смартфонах відповідають контролери живлення: вони відстежують рівень заряду й у потрібний момент "перекривають" подачу струму. Технічно перезарядити літій-іонний акумулятор неможливо, але утримування його на позначці 100% створює додаткову напругу всередині комірки.

Окремий ворог — тепло, яке виділяється під час тривалого перебування на зарядці. Чим вища температура, тим швидше відбувається хімічна деградація елементів. Ідеться не про миттєвий вихід з ладу, а про пришвидшене старіння: з часом батарея втрачає місткість і телефон тримає заряд дедалі гірше.

Літій-іонні акумулятори найшвидше зношуються в крайніх станах — при повному розряді (близько 0%) та повному заряді (близько 100%). Тривале перебування на максимумі створює додаткове навантаження на катод та електроліт, тому виробники впроваджують різні режими: крапельне заряджання, паузи перед фінальними відсотками та розумне обмеження заряду.

Як iPhone захищає свою батарею

Щоб зменшити швидкість старіння, iPhone використовує функцію оптимізованого заряджання. Система аналізує щоденні звички власника і не поспішає заливати акумулятор до 100%. Більшу частину ночі заряд тримається в районі 80%, а решта дозаряджається безпосередньо перед тим, як ви зазвичай прокидаєтеся й знімаєте телефон з зарядки.

Apple також радить дотримуватися рекомендованого температурного діапазону — від 0 до 35°C. Якщо телефон нагрівається, варто зняти щільний чохол під час заряджання та не класти пристрій у місця з поганим відведенням тепла, наприклад під подушку.

Що пропонують виробники Android-смартфонів

Смартфони на Android теж отримали схожі рішення. Наприклад, у Samsung детально пояснюють роботу функції захисту акумулятора: система може обмежувати заряд на рівні близько 85%, знижуючи стрес для батареї під час довгих сесій заряджання.

Google (Pixel), Xiaomi, OnePlus та інші виробники використовують адаптивні системи заряджання. Вони враховують ваш розклад і поступово змінюють швидкість подачі струму. Якщо ви часто ставите телефон на зарядку на всю ніч, система навмисно заряджає його повільніше й завершить процес ближче до того часу, коли ви зазвичай прокидаєтеся.

Інакше кажучи, смартфон буквально підлаштовується під ваші звички, щоб рідше тримати батарею довго на 100% і таким чином продовжити її ресурс.

