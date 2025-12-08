Відео
Як правильно очистити зарядний порт смартфона, не пошкодивши його

Як правильно очистити зарядний порт смартфона, не пошкодивши його

Дата публікації: 8 грудня 2025 16:32
Як очистити USB-порт смартфона без пошкоджень — простий і безпечний спосіб
Зарядний порт смартфона. Фото: Unsplash

Смартфон постійно супроводжує вас протягом дня, лежить у кишені, торкається одягу та іноді потрапляє під дощ чи пил. Через це його вразливі місця, зокрема USB-порт заряджання, неминуче накопичують бруд і дрібне сміття, що може вплинути на заряджання.

Про те, як правильно його очистити, щоб не пошкодити, пише BGR.

Як правильно очистити зарядний порт смартфона

USB-порт у смартфоні дуже делікатний, тому агресивне очищення загостреними чи жорсткими предметами частіше призведе до пошкодження, ніж до користі. Саме тому найкращим способом вважається метод із мінімальним фізичним контактом — очищення стисненим повітрям. Кілька коротких "пострілів" повітря час від часу допоможуть прибрати пил без ризику погнути контакти чи спровокувати проблеми із заряджанням.

Якщо ви не заряджаєте телефон і зараз не користуєтесь USB-портом, його можна додатково захистити силіконовою заглушкою або спеціальною накладкою. Такий простий аксесуар зменшує кількість пилу, який потрапляє всередину роз'єму, і дозволяє рідше проводити чистку.

Стиснене повітря підходить не лише для смартфона — аналогічно ним можна безконтактно очищати USB-порти на ноутбуках та інших гаджетах. У продажу є як одноразові балончики, так і багаторазові електронні повітряні "бластери", які можна заряджати й використовувати знову.

Воздушная груша для продувания разъемов
Повітряна груша для продування роз'ємів. Фото: ROZETKA

Перед тим як братися до чищення, смартфон потрібно від'єднати від зарядного пристрою чи будь-яких інших кабелів і повністю вимкнути. Хоча ризик електричної небезпеки при використанні стисненого повітря невисокий, він ніколи не дорівнює нулю. Вимкнений гаджет краще захищений як від можливих збоїв, так і від потенційної шкоди для користувача.

Коли телефон вимкнено, піднесіть трубку балончика або електричного очисника на кілька сантиметрів від порту й зробіть декілька коротких натискань. Смартфон варто тримати під кутом донизу, щоб пил і крихти випадали назовні. Якщо ви користуєтесь саме аерозольним балончиком, не розпилюйте повітря довше ніж дві секунди за раз. Переміщуйте трубку, щоб продути роз'єм з різних боків і охопити всі ділянки всередині порту.

Після того як порт візуально очищено від пилу, можна встановити в нього захисну заглушку для USB-C. Це знизить ймовірність повторного накопичення бруду, тож чистити роз'єм доведеться рідше.

Нагадаємо, сучасні телевізори набагато вибагливіші до догляду, ніж старі громіздкі моделі, які легко витримували будь-яку побутову хімію. Тепер один невдалий засіб або жорстка серветка можуть остаточно пошкодити захисне покриття екрана, залишивши помітні плями чи подряпини.

Також ми писали, що дисплеї Android-смартфонів мають високу яскравість і роздільність, але навіть найкращі покриття не захищають їх від плям та відбитків пальців. Ба більше, екран телефона може бути значно бруднішим за звичайні поверхні, тож разом із розводами ви часто видаляєте пил, мікроби та бактерії.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
