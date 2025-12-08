Як очистити USB-порт смартфона без пошкоджень — простий і безпечний спосіб

Зарядний порт смартфона. Фото: Unsplash

Смартфон постійно супроводжує вас протягом дня, лежить у кишені, торкається одягу та іноді потрапляє під дощ чи пил. Через це його вразливі місця, зокрема USB-порт заряджання, неминуче накопичують бруд і дрібне сміття, що може вплинути на заряджання.

Про те, як правильно його очистити, щоб не пошкодити, пише BGR.

Як правильно очистити зарядний порт смартфона

USB-порт у смартфоні дуже делікатний, тому агресивне очищення загостреними чи жорсткими предметами частіше призведе до пошкодження, ніж до користі. Саме тому найкращим способом вважається метод із мінімальним фізичним контактом — очищення стисненим повітрям. Кілька коротких "пострілів" повітря час від часу допоможуть прибрати пил без ризику погнути контакти чи спровокувати проблеми із заряджанням.

Якщо ви не заряджаєте телефон і зараз не користуєтесь USB-портом, його можна додатково захистити силіконовою заглушкою або спеціальною накладкою. Такий простий аксесуар зменшує кількість пилу, який потрапляє всередину роз'єму, і дозволяє рідше проводити чистку.

Стиснене повітря підходить не лише для смартфона — аналогічно ним можна безконтактно очищати USB-порти на ноутбуках та інших гаджетах. У продажу є як одноразові балончики, так і багаторазові електронні повітряні "бластери", які можна заряджати й використовувати знову.

Повітряна груша для продування роз'ємів. Фото: ROZETKA

Перед тим як братися до чищення, смартфон потрібно від'єднати від зарядного пристрою чи будь-яких інших кабелів і повністю вимкнути. Хоча ризик електричної небезпеки при використанні стисненого повітря невисокий, він ніколи не дорівнює нулю. Вимкнений гаджет краще захищений як від можливих збоїв, так і від потенційної шкоди для користувача.

Коли телефон вимкнено, піднесіть трубку балончика або електричного очисника на кілька сантиметрів від порту й зробіть декілька коротких натискань. Смартфон варто тримати під кутом донизу, щоб пил і крихти випадали назовні. Якщо ви користуєтесь саме аерозольним балончиком, не розпилюйте повітря довше ніж дві секунди за раз. Переміщуйте трубку, щоб продути роз'єм з різних боків і охопити всі ділянки всередині порту.

Після того як порт візуально очищено від пилу, можна встановити в нього захисну заглушку для USB-C. Це знизить ймовірність повторного накопичення бруду, тож чистити роз'єм доведеться рідше.

