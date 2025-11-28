Чистка телевізора — чому засіб для скла псує екран і що робити правильно

Протирання екрана телевізора. Фото: Freepik

Сучасні телевізори значно чутливіші до чищення, ніж старі "пузаті" моделі, які без проблем переживали будь-які побутові засоби. Тепер один неправильний спрей або серветка можуть назавжди зіпсувати покриття екрана й залишити на ньому плями та подряпини.

Чому звичайний засіб для скла шкодить екранам

Колись екрани телевізорів були товстими, розрахованими на удари, тепло та статичну електрику, а їхнє покриття майже не ушкоджувалося. Тому звичайні засоби для скла тоді не завдавали помітної шкоди. З початку 2000-х ситуація змінилася: з'явилися плазмові, LCD та особливо OLED-панелі з тонким склом, антивідблисковими шарами, фільтрами, матовими плівками та мікротекстурою поверхні. Усі ці шари дуже легко пошкодити агресивною хімією.

Виробники одностайно застерігають від використання засобів для вікон, порошків, мила, спирту, аміаку, розчинників і будь-яких абразивів. Такі рідини можуть роз'їсти захисне покриття, спричинити каламутні плями, пожовтіння або райдужні розводи, які вже неможливо прибрати. Навіть надто сильний тиск під час протирання здатен пошкодити рідкі кристали під склом.

Окремий ризик — паперові рушники й звичайні серветки. Вони здаються м'якими, але їхні волокна залишають на поверхні дрібні подряпини, які з часом роблять картинку менш чіткою.

Як же чистити телевізор безпечно

Спочатку потрібно вимкнути його й дати екрану охолонути — на холодній поверхні краще видно забруднення, і менший ризик розводів. Далі варто використовувати лише м'яку суху мікрофіброву серветку, протираючи екран без натиску, легкими круговими рухами. Якщо пляма не зникає, серветку можна злегка зволожити чистою водою, але наносити її слід саме на тканину, а не безпосередньо на екран — жодних розпилювачів на поверхню.

У випадку складніших забруднень коректно застосовувати спеціальні засоби для екранів, розроблені так, щоб не пошкоджувати антивідблискові покриття сучасних телевізорів.

