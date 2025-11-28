Чистка телевизора — почему средство для стекла портит экран и что делать правильно

Протирание экрана телевизора. Фото: Freepik

Современные телевизоры значительно чувствительнее к чистке, чем старые "пузатые" модели, которые без проблем переживали любые бытовые средства. Теперь один неправильный спрей или салфетка могут навсегда испортить покрытие экрана и оставить на нем пятна и царапины.

Почему обычное средство для стекол вредит экранам

Когда-то экраны телевизоров были толстыми, рассчитанными на удары, тепло и статическое электричество, а их покрытие почти не повреждалось. Поэтому обычные средства для стекол тогда не наносили заметного вреда. С начала 2000-х ситуация изменилась: появились плазменные, LCD и особенно OLED-панели с тонким стеклом, антибликовыми слоями, фильтрами, матовыми пленками и микротекстурой поверхности. Все эти слои очень легко повредить агрессивной химией.

Производители единодушно предостерегают от использования средств для окон, порошков, мыла, спирта, аммиака, растворителей и любых абразивов. Такие жидкости могут разъесть защитное покрытие, вызвать мутные пятна, пожелтение или радужные разводы, которые уже невозможно убрать. Даже слишком сильное давление при протирании способно повредить жидкие кристаллы под стеклом.

Отдельный риск — бумажные полотенца и обычные салфетки. Они кажутся мягкими, но их волокна оставляют на поверхности мелкие царапины, которые со временем делают картинку менее четкой.

Как же чистить телевизор безопасно

Сначала нужно выключить его и дать экрану остыть — на холодной поверхности лучше видны загрязнения, и меньше риск разводов. Далее стоит использовать только мягкую сухую микрофибровую салфетку, протирая экран без нажима, легкими круговыми движениями. Если пятно не исчезает, салфетку можно слегка увлажнить чистой водой, но наносить ее следует именно на ткань, а не непосредственно на экран — никаких распылителей на поверхность.

В случае более сложных загрязнений корректно применять специальные средства для экранов, разработанные так, чтобы не повреждать антибликовые покрытия современных телевизоров.

