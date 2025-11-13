Как самостоятельно убрать царапины на экране iPhone — что работает, а что нет

Разбитый экран iPhone. Фото: Unsplash

Даже если вы очень аккуратно пользуетесь iPhone, рано или поздно на экране появляются царапины — от едва заметных "ниточек" до заметных полос по всей диагонали. Они редко мешают работе смартфона, но способны портить настроение каждый раз, когда вы смотрите на дисплей по несколько часов в день.

О том, можно ли самостоятельно восстановить такой экран, пишет SlashGear.

Почему не стоит экспериментировать с ремонтом экрана самостоятельно

В последние годы появились коммерческие решения, которые обещают "отполировать" и восстановить экраны смартфонов, в том числе и iPhone. В YouTube-видео популярный блогер JerryRigEverything демонстрирует ремонт экрана iPhone с помощью REFOX APM-20B — автоматической машины для шлифовки и полировки дисплеев. На примере видно, что технология может сработать, но в то же время создает немало рисков.

При таком ремонте нужны точные пропорции абразивного порошка, дополнительная защита от воды и дальнейшее восстановление олеофобного покрытия. Для рядового пользователя это сложный технический процесс с большим количеством возможных ошибок. К тому же подобное оборудование есть далеко не везде и стоит недешево, поэтому покупать его ради одного ремонта нет никакого смысла. Из-за этого игра не стоит свеч, особенно если речь идет лишь о незначительных царапинах.

Если же повреждения реально мешают пользоваться смартфоном, безопасный вариант только один — полная замена экрана. При условии, что ваш iPhone еще на гарантии, стоит обратиться в службу поддержки Apple и уточнить, может ли ремонт покрыть гарантия.

Когда гарантия уже не действует, остается вариант с сервисами сторонних мастерских. Но здесь тоже есть свои нюансы: известны случаи, когда после неофициальной замены экрана возникали проблемы с Face ID.

Как недорого "спрятать" мелкие царапины на экране iPhone

Если царапина неглубокая, иногда ее можно визуально "замаскировать" с помощью защитного стекла: клеевой слой частично заполняет микротрещины, делая их менее заметными. На рынке есть много доступных и популярных защитных стекол, которые одновременно и прикрывают старые царапины, и защищают экран от новых.

Один из примеров — Ailun Screen Protector, выпускающий защитные стекла для моделей от iPhone 6 до актуальных версий. У него более миллиона отзывов на Amazon и средняя оценка 4,6 из 5, а цены стартуют менее чем с 6 долларов.

Защитное стекло Ailun Screen Protector для iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

В итоге, если на экране iPhone лишь мелкие царапины, радикальные и дорогие методы ремонта чаще всего не оправданы. Безопаснее и дешевле — наклеить качественное защитное стекло, которое частично скроет повреждения и убережет дисплей от новых.

Напомним, смартфоны сопровождают украинцев ежедневно, и вместе с активным использованием они быстро загрязняются. Неправильный уход может нанести устройству больше вреда, чем пользы.

Также мы писали, что зима в Украине становится серьезным испытанием для современной электроники. Если ваш iPhone вдруг выключается на морозе, это вполне типичная ситуация — подобные жалобы каждый год поступают от тысяч пользователей.