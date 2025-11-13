Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Царапины на экране iPhone — как их скрыть без дорогого ремонта

Царапины на экране iPhone — как их скрыть без дорогого ремонта

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 11:41
обновлено: 11:19
Как самостоятельно убрать царапины на экране iPhone — что работает, а что нет
Разбитый экран iPhone. Фото: Unsplash

Даже если вы очень аккуратно пользуетесь iPhone, рано или поздно на экране появляются царапины — от едва заметных "ниточек" до заметных полос по всей диагонали. Они редко мешают работе смартфона, но способны портить настроение каждый раз, когда вы смотрите на дисплей по несколько часов в день.

О том, можно ли самостоятельно восстановить такой экран, пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Почему не стоит экспериментировать с ремонтом экрана самостоятельно

В последние годы появились коммерческие решения, которые обещают "отполировать" и восстановить экраны смартфонов, в том числе и iPhone. В YouTube-видео популярный блогер JerryRigEverything демонстрирует ремонт экрана iPhone с помощью REFOX APM-20B — автоматической машины для шлифовки и полировки дисплеев. На примере видно, что технология может сработать, но в то же время создает немало рисков.

При таком ремонте нужны точные пропорции абразивного порошка, дополнительная защита от воды и дальнейшее восстановление олеофобного покрытия. Для рядового пользователя это сложный технический процесс с большим количеством возможных ошибок. К тому же подобное оборудование есть далеко не везде и стоит недешево, поэтому покупать его ради одного ремонта нет никакого смысла. Из-за этого игра не стоит свеч, особенно если речь идет лишь о незначительных царапинах.

Если же повреждения реально мешают пользоваться смартфоном, безопасный вариант только один — полная замена экрана. При условии, что ваш iPhone еще на гарантии, стоит обратиться в службу поддержки Apple и уточнить, может ли ремонт покрыть гарантия.

Когда гарантия уже не действует, остается вариант с сервисами сторонних мастерских. Но здесь тоже есть свои нюансы: известны случаи, когда после неофициальной замены экрана возникали проблемы с Face ID.

Как недорого "спрятать" мелкие царапины на экране iPhone

Если царапина неглубокая, иногда ее можно визуально "замаскировать" с помощью защитного стекла: клеевой слой частично заполняет микротрещины, делая их менее заметными. На рынке есть много доступных и популярных защитных стекол, которые одновременно и прикрывают старые царапины, и защищают экран от новых.

Один из примеров — Ailun Screen Protector, выпускающий защитные стекла для моделей от iPhone 6 до актуальных версий. У него более миллиона отзывов на Amazon и средняя оценка 4,6 из 5, а цены стартуют менее чем с 6 долларов.

Защитное стекло для iPhone Ailun Screen Protector
Защитное стекло Ailun Screen Protector для iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

В итоге, если на экране iPhone лишь мелкие царапины, радикальные и дорогие методы ремонта чаще всего не оправданы. Безопаснее и дешевле — наклеить качественное защитное стекло, которое частично скроет повреждения и убережет дисплей от новых.

Напомним, смартфоны сопровождают украинцев ежедневно, и вместе с активным использованием они быстро загрязняются. Неправильный уход может нанести устройству больше вреда, чем пользы.

Также мы писали, что зима в Украине становится серьезным испытанием для современной электроники. Если ваш iPhone вдруг выключается на морозе, это вполне типичная ситуация — подобные жалобы каждый год поступают от тысяч пользователей.

ремонт Apple iPhone экран царапины
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации