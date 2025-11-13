Як самостійно прибрати подряпини на екрані iPhone — що працює, а що ні

Розбитий екран iPhone. Фото: Unsplash

Навіть якщо ви дуже обережно користуєтеся iPhone, рано чи пізно на екрані з'являються подряпини — від ледь помітних "ниточок" до помітних смуг по всій діагоналі. Вони рідко заважають роботі смартфона, але здатні псувати настрій щоразу, коли ви дивитеся на дисплей по кілька годин на день.

Про те, чи можна самостійно відновити такий екран, пише SlashGear.

Реклама

Читайте також:

Чому не варто експериментувати з ремонтом екрана самостійно

Останніми роками з'явилися комерційні рішення, які обіцяють "відполірувати" та відновити екрани смартфонів, зокрема й iPhone. У YouTube-відео популярний блогер JerryRigEverything демонструє ремонт екрана iPhone за допомогою REFOX APM-20B — автоматичної машини для шліфування та полірування дисплеїв. На прикладі видно, що технологія може спрацювати, але водночас створює чимало ризиків.

Під час такого ремонту потрібні точні пропорції абразивного порошку, додатковий захист від води та подальше відновлення олеофобного покриття. Для пересічного користувача це складний технічний процес із великою кількістю можливих помилок. До того ж подібне обладнання є далеко не всюди й коштує недешево, тому купувати його заради одного ремонту немає жодного сенсу. Через це гра не варта свічок, особливо якщо йдеться лише про незначні подряпини.

Якщо ж ушкодження реально заважають користуватися смартфоном, безпечний варіант лише один — повна заміна екрана. За умови, що ваш iPhone ще на гарантії, варто звернутися до служби підтримки Apple та уточнити, чи може ремонт покрити гарантія.

Коли гарантія вже не діє, залишається варіант із сервісами сторонніх майстерень. Але тут теж є свої нюанси: відомі випадки, коли після неофіційної заміни екрана виникали проблеми з Face ID.

Як недорого "сховати" дрібні подряпини на екрані iPhone

Якщо подряпина неглибока, іноді її можна візуально "замаскувати" за допомогою захисного скла: клейовий шар частково заповнює мікротріщини, роблячи їх менш помітними. На ринку є багато доступних і популярних захисних скелець, які одночасно і прикривають старі подряпини, і захищають екран від нових.

Один із прикладів — Ailun Screen Protector, що випускає захисні стекла для моделей від iPhone 6 до актуальних версій. У нього понад мільйон відгуків на Amazon і середня оцінка 4,6 з 5, а ціни стартують менш ніж із 6 доларів.

Захисне скло Ailun Screen Protector для iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

У підсумку, якщо на екрані iPhone лише дрібні подряпини, радикальні й дорогі методи ремонту найчастіше не виправдані. Безпечніше й дешевше — наклеїти якісне захисне скло, яке частково приховає ушкодження та вбереже дисплей від нових.

Нагадаємо, смартфони супроводжують українців щодня, і разом з активним використанням вони швидко забруднюються. Неправильний догляд може завдати пристрою більше шкоди, ніж користі.

Також ми писали, що зима в Україні стає серйозним випробуванням для сучасної електроніки. Якщо ваш iPhone раптом вимикається на морозі, це цілком типова ситуація — подібні скарги щороку надходять від тисяч користувачів.