Как очистить USB-порт смартфона без повреждений — простой и безопасный способ

Зарядный порт смартфона. Фото: Unsplash

Смартфон постоянно сопровождает вас в течение дня, лежит в кармане, касается одежды и иногда попадает под дождь или пыль. Из-за этого его уязвимые места, в частности USB-порт зарядки, неизбежно накапливают грязь и мелкий мусор, что может повлиять на зарядку.

О том, как правильно его очистить, чтобы не повредить, пишет BGR.

Как правильно очистить зарядный порт смартфона

USB-порт в смартфоне очень деликатный, поэтому агрессивная очистка заостренными или жесткими предметами чаще приведет к повреждению, чем к пользе. Именно поэтому лучшим способом считается метод с минимальным физическим контактом — очистка сжатым воздухом. Несколько коротких "выстрелов" воздуха время от времени помогут убрать пыль без риска погнуть контакты или спровоцировать проблемы с зарядкой.

Если вы не заряжаете телефон и сейчас не пользуетесь USB-портом, его можно дополнительно защитить силиконовой заглушкой или специальной накладкой. Такой простой аксессуар уменьшает количество пыли, которая попадает внутрь разъема, и позволяет реже проводить чистку.

Сжатый воздух подходит не только для смартфона — аналогично им можно бесконтактно очищать USB-порты на ноутбуках и других гаджетах. В продаже есть как одноразовые баллончики, так и многоразовые электронные воздушные "бластеры", которые можно заряжать и использовать снова.

Воздушная груша для продувки разъемов. Фото: ROZETKA

Перед тем как приступать к чистке, смартфон нужно отсоединить от зарядного устройства или любых других кабелей и полностью выключить. Хотя риск электрической опасности при использовании сжатого воздуха невысок, он никогда не равен нулю. Выключенный гаджет лучше защищен как от возможных сбоев, так и от потенциального вреда для пользователя.

Когда телефон выключен, поднесите трубку баллончика или электрического очистителя на несколько сантиметров от порта и сделайте несколько коротких нажатий. Смартфон следует держать под углом вниз, чтобы пыль и крошки выпадали наружу. Если вы пользуетесь именно аэрозольным баллончиком, не распыляйте воздух дольше двух секунд за раз. Перемещайте трубку, чтобы продуть разъем с разных сторон и охватить все участки внутри порта.

После того как порт визуально очищен от пыли, можно установить в него защитную заглушку для USB-C. Это снизит вероятность повторного накопления грязи, так что чистить разъем придется реже.

