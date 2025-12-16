Зарядное устройство нагревается — когда тепло становится угрозой

Зарядное устройство для смартфона. Фото: Pexels

Если после нескольких часов зарядки вы замечаете, что блок питания смартфона стал теплым, это еще не повод для паники. Но граница между нормальным нагревом и опасным перегревом может оказаться критической для безопасности и "жизни" вашего гаджета.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама

Читайте также:

Когда тепло зарядного устройства становится угрозой

Во время передачи электроэнергии часть ее неизбежно теряется в виде тепла, поэтому легкий нагрев зарядного устройства считается нормой. Особенно это заметно с технологиями быстрой зарядки: чем выше ток, тем активнее нагреваются и смартфон, и сам блок питания. Немного тепла не должно беспокоить, если вы пользуетесь сертифицированным адаптером, подключенным к исправной розетке или качественному повербанку. Важно лишь не держать смартфон подключенным к сети долго после достижения 100%, чтобы лишняя энергия не превращалась в лишнее тепло.

Тревожным сигналом является момент, когда зарядное устройство становится по-настоящему горячим — настолько, что к нему неприятно прикасаться. В таком случае нужно сразу обесточить систему: вынуть адаптер из розетки, отсоединить кабель и проверить, нет ли запаха горелого пластика или дыма. Сильный перегрев может свидетельствовать о внутреннем повреждении блока питания, проблемах в электросети или неисправности самого смартфона.

Если медлить с отключением, есть риск плавления компонентов или даже возгорания, во время которого пластик будет выделять токсичные испарения.

Почему зарядный блок перегревается

Причин перегрева зарядного устройства может быть несколько, и часто они связаны с качеством аксессуаров или условиями использования.

Одна из распространенных проблем — сам адаптер. Дешевые, безымянные блоки питания часто экономят на защитных схемах и корректных системах управления током. Из-за этого они быстрее изнашиваются и могут неправильно "согласовывать" напряжение со смартфоном, заставляя устройство работать на пределе возможностей.

Дополнительную опасность создают некачественные или поврежденные кабели. Из-за повышенного электрического сопротивления зарядный блок пытается "наверстать" потери, увеличивает нагрузку и, соответственно, температуру. В результате нагреваются и кабель, и адаптер, и сам смартфон.

Свою роль играют и внешние условия. Высокая температура воздуха, прямые солнечные лучи или плохо вентилируемое помещение ускоряют так называемый тепловой разгон: смартфон и блок питания постепенно нагревают друг друга до критических значений, когда система уже не успевает отводить тепло.

Как только вы заметили, что зарядное устройство перегревается, им лучше не пользоваться, пока не выясните причину. Проверьте кабель на трещины, заломы или оплавление, убедитесь, что розетка исправна и не искрит. Самое главное — отдавать предпочтение сертифицированным зарядным устройствам и кабелям от известных производителей: именно они обеспечивают корректное согласование напряжения, защиту от перегрузок и уменьшают риски опасного перегрева.

Напомним, блок питания для смартфона — это не просто "кирпичик" для пополнения заряда, а ключевой элемент, от которого зависят безопасность, удобство и ресурс батареи. Правильно подобранный адаптер помогает избежать перегрева и преждевременного износа аккумулятора.

Также мы писали, что быстрые зарядные технологии не так вредны, как принято думать. Двухлетний эксперимент с десятками устройств показал: современные смартфоны почти одинаково переносят как быструю, так и медленную зарядку.