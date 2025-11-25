ЕС утвердил единый стандарт зарядок — когда и какие устройства обяжут перейти

В руках зарядные кабели для смартфонов. Фото: Freepik

Еврокомиссия утвердила новые правила, по которым большинство зарядных устройств мощностью до 100 Вт должны перейти на единый стандарт USB Type-C. Регламент вступит в силу 14 декабря 2028 года и охватит широкий спектр бытовой и компьютерной техники.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

Какие устройства обяжут перейти на USB-C

Как указано в документе, новый регламент устанавливает общий стандарт совместимости зарядных устройств с техникой мощностью до 100 Вт. Все такие адаптеры должны иметь порт USB-C и специальную маркировку с надписью Common Charger, которая будет указывать, что зарядку можно использовать с различными совместимыми устройствами.

Под действие правил попадают внешние блоки питания для беспроводных зарядок, зарядные устройства для батарей общего назначения, а также сетевое оборудование вроде роутеров и модемов. Отдельно регламент касается блоков питания для мониторов и части игровых консолей — в тех случаях, когда они подключаются не напрямую к сети 220 В, а через внешний преобразователь.

Единый стандарт зарядок является логическим продолжением курса ЕС на унификацию портов. Уже с декабря 2024 года все смартфоны и планшеты, продаваемые на территории Союза, обязаны иметь порт USB-C. Ноутбуки должны перейти на этот стандарт до апреля 2026 года, а новые требования к зарядным адаптерам окончательно закрепят эту универсальную систему подключения.

Напомним, длина USB-кабеля действительно имеет значение: чем длиннее кабель, тем заметнее ослабевает сигнал. В результате скорость передачи данных снижается, а процесс зарядки может длиться значительно дольше.

Также мы писали, что многие пользователи до сих пор заряжают смартфоны "по старинке" — доводят батарею до 100%, оставляют устройство на зарядке всю ночь или подключают его тогда, когда заряд еще на среднем уровне. Для современных литиевых аккумуляторов такие привычки являются вредными.