Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології ЄС оновлює вимоги до зарядок — який порт стане обов'язковим

ЄС оновлює вимоги до зарядок — який порт стане обов'язковим

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 11:41
Оновлено: 12:28
ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок — коли і які пристрої зобов'яжуть перейти
В руках зарядні кабелі для смартфонів. Фото: Freepik

Єврокомісія затвердила нові правила, за якими більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт мають перейти на єдиний стандарт USB Type-C. Регламент набуде чинності 14 грудня 2028 року та охопить широкий спектр побутової та комп'ютерної техніки.

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС.

Реклама
Читайте також:

Які пристрої зобов'яжуть перейти на USB-C

Як зазначено у документі, новий регламент установлює спільний стандарт сумісності зарядних пристроїв із технікою потужністю до 100 Вт. Усі такі адаптери повинні мати порт USB-C і спеціальне маркування з написом Common Charger, яке вказуватиме, що зарядку можна використовувати з різними сумісними пристроями.

Під дію правил потрапляють зовнішні блоки живлення для бездротових зарядок, зарядні пристрої для батарей загального призначення, а також мережеве обладнання на кшталт роутерів і модемів. Окремо регламент стосується блоків живлення для моніторів та частини ігрових консолей — у тих випадках, коли вони під'єднуються не безпосередньо до мережі 220 В, а через зовнішній перетворювач.

Єдиний стандарт зарядок є логічним продовженням курсу ЄС на уніфікацію портів. Уже з грудня 2024 року всі смартфони та планшети, що продаються на території Союзу, зобов'язані мати порт USB-C. Ноутбуки мають перейти на цей стандарт до квітня 2026 року, а нові вимоги до зарядних адаптерів остаточно закріплять цю універсальну систему підключення.

Нагадаємо, довжина USB-кабелю справді має значення: що кабель довший, то помітніше слабшає сигнал. У результаті швидкість передавання даних знижується, а процес заряджання може тривати значно довше.

Також ми писали, що багато користувачів досі заряджають смартфони "по-старому" — доводять батарею до 100%, залишають пристрій на зарядці всю ніч або підключають його тоді, коли заряд ще на середньому рівні. Для сучасних літієвих акумуляторів такі звички є шкідливими.

Європейський союз закон правила заряджання type-c зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації