ЄС затвердив єдиний стандарт зарядок — коли і які пристрої зобов'яжуть перейти

В руках зарядні кабелі для смартфонів. Фото: Freepik

Єврокомісія затвердила нові правила, за якими більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт мають перейти на єдиний стандарт USB Type-C. Регламент набуде чинності 14 грудня 2028 року та охопить широкий спектр побутової та комп'ютерної техніки.

Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС.

Реклама

Читайте також:

Які пристрої зобов'яжуть перейти на USB-C

Як зазначено у документі, новий регламент установлює спільний стандарт сумісності зарядних пристроїв із технікою потужністю до 100 Вт. Усі такі адаптери повинні мати порт USB-C і спеціальне маркування з написом Common Charger, яке вказуватиме, що зарядку можна використовувати з різними сумісними пристроями.

Під дію правил потрапляють зовнішні блоки живлення для бездротових зарядок, зарядні пристрої для батарей загального призначення, а також мережеве обладнання на кшталт роутерів і модемів. Окремо регламент стосується блоків живлення для моніторів та частини ігрових консолей — у тих випадках, коли вони під'єднуються не безпосередньо до мережі 220 В, а через зовнішній перетворювач.

Єдиний стандарт зарядок є логічним продовженням курсу ЄС на уніфікацію портів. Уже з грудня 2024 року всі смартфони та планшети, що продаються на території Союзу, зобов'язані мати порт USB-C. Ноутбуки мають перейти на цей стандарт до квітня 2026 року, а нові вимоги до зарядних адаптерів остаточно закріплять цю універсальну систему підключення.

Нагадаємо, довжина USB-кабелю справді має значення: що кабель довший, то помітніше слабшає сигнал. У результаті швидкість передавання даних знижується, а процес заряджання може тривати значно довше.

Також ми писали, що багато користувачів досі заряджають смартфони "по-старому" — доводять батарею до 100%, залишають пристрій на зарядці всю ніч або підключають його тоді, коли заряд ще на середньому рівні. Для сучасних літієвих акумуляторів такі звички є шкідливими.