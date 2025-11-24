Максимальна довжина USB-кабелю — чи впливає на швидкість зарядки та передачі даних

USB-кабель. Фото: Unsplash

Довжина USB-кабелю справді має значення: що він довший, то сильніше слабшає сигнал. Через це дані передаються повільніше, а заряджання може займати більше часу.

Чому різні стандарти мають різні обмеження

Зі збільшенням довжини дроту зростають і втрати — але вони неоднакові для всіх поколінь USB. Старі стандарти легше переносять розтягнуті кабелі, бо самі по собі працюють на нижчих швидкостях. Нові версії, навпаки, здатні передавати дані дуже швидко, але стабільно роблять це лише на коротких відрізках.

Орієнтуватися варто на рекомендовані максимальні довжини для кожного стандарту. Для USB 1.1 допускається кабель до приблизно 5 метрів — цей стандарт повільний (до 12 Мбіт/с), і довжина майже не впливає на роботу. USB 2.0 теж зазвичай розрахований на близько 5 метрів, хоча швидкість тут уже вища — до 480 Мбіт/с.

Починаючи з покоління USB 3.0/3.1, вимоги стають суворішими: через швидкості на рівні 5-10 Гбіт/с рекомендована довжина зменшується до приблизно 3 метрів. У стандарті USB 3.2 межа ще коротша — близько 0,8 метра, адже швидкість виростає до 20 Гбіт/с і тримається лише на невеликій дистанції.

Схожа ситуація і з USB4: при передачі до 40 Гбіт/с стабільна робота очікується на кабелях десь до 0,8 метра. А для найшвидшого USB4 2.0, який здатен передавати дані до 120 Гбіт/с в одному напрямку, орієнтовна довжина становить приблизно 1 метр — далі втрати сигналу стають помітними.

