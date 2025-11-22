Навіщо USB має квадратні отвори — справжнє призначення прихованої деталі

Кабель з USB. Фото: Freepik

Більшість із нас користуються USB щодня, але рідко помічають дрібні деталі конструкції. Зокрема — два квадратні отвори на штекері Type-A, які насправді створені не для краси.

Як ці отвори утримують кабель у роз'ємі

На перший погляд, квадратні прорізи на USB-штекері здаються суто декоративними: вони майже не впливають на зовнішній вигляд і не впадають в око. Та саме ця деталь робить з'єднання стабільним під час роботи.

Якщо подивитися всередину будь-якого USB-порту, можна побачити дві маленькі металеві засувки. Коли штекер вставляється в роз'єм, ці кліпси заходять у квадратні отвори й фіксують кабель характерним клацанням.

Завдяки такій фіксації штекер тримається на місці навіть у русі — наприклад, коли ноутбук злегка трясеться або флешку випадково зачіпають рукою. Без цієї системи з'єднання постійно б розхитувалося: будь-який невеликий рух міг би обривати передавання даних, а накопичувачі відключалися б у найбільш невдалий момент.

USB розробляли ще в середині 90-х як універсальну заміну десяткам несумісних портів. І щоб стандарт справді став масовим, він мав бути простим, недорогим і передусім надійним — саме тому в конструкції з'явилися ці непомітні, але важливі квадратні отвори.

