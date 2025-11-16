Відео
Підключення USB-флешки до смартфона — що потрібно знати

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 16:32
Оновлено: 16:37
Як під'єднати флешку до смартфона — інструкція для Android та iPhone
Флешка, під'єднана до смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Підключення флешки до смартфона дає змогу швидко переносити великі файли, створювати резервні копії та працювати з документами чи медіа безпосередньо з накопичувача. Зробити це можна як на Android-смартфонах, так і на iPhone, але підхід у кожному випадку має свої особливості.

Про це пише ITsider.

На більшості пристроїв Android уже давно підтримується технологія OTG (On-The-Go), яка дозволяє під'єднувати USB-накопичувачі до смартфона. Якщо ваша флешка оснащена стандартним роз'ємом USB-A, знадобиться OTG-кабель або перехідник на USB-C, щоб під'єднати її до телефона. Моделі флешок із роз'ємом USB-C можна вставляти безпосередньо в порт смартфона, без додаткових адаптерів.

Після підключення накопичувача на екрані зазвичай з'являється сповіщення про виявлений новий пристрій. Далі користувач може відкрити флешку через вбудований застосунок "Файли" або будь-який інший файловий менеджер і працювати з документами, фотографіями чи відео так само, як із внутрішньою пам'яттю телефона.

У випадку з iPhone важливо, щоб флешка була сумісною з iOS і мала відповідний роз'єм — Lightning для старіших моделей або USB-C для новіших. На пакованні чи корпусі таких накопичувачів часто є позначка Made for iPhone/iPad (MFi-сертифікація), яка підтверджує коректну роботу з пристроями Apple. Після підключення флешки потрібно відкрити застосунок "Файли", де з'явиться новий розділ із її вмістом, і вже звідти працювати з документами, фото та відео.

Окремо варто врахувати файлову систему носія. Android-пристрої зазвичай підтримують формати FAT32, exFAT і в багатьох випадках NTFS — конкретний набір залежить від моделі смартфона та версії операційної системи. iPhone, своєю чергою, найчастіше працює з флешками, відформатованими у FAT32 або exFAT. Якщо ж накопичувач має інший формат, смартфон може його не побачити — тоді флешку потрібно попередньо відформатувати в сумісний стандарт, щоб пристрій зміг її розпізнати.

Нагадаємо, зверніть увагу на USB-порт вашого пристрою — його колір має своє значення. Відтінок роз'єму підказує покоління інтерфейсу, максимальну швидкість передачі даних і навіть те, чи здатен порт подавати живлення, коли комп'ютер вимкнено.

Також ми писали, що смартфони й планшети потребують не лише регулярних оновлень системи, а й елементарного догляду. Особливо це стосується роз'єма для заряджання: пил, ворсинки та дрібне сміття можуть погіршити контакт кабелю, а з часом спричинити збій роботи або навіть фізичне пошкодження порту.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
