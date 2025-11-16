Как подключить флешку к смартфону — инструкция для Android и iPhone

Флешка, подключенная к смартфону. Фото: кадр из видео/YouTube

Подключение флешки к смартфону позволяет быстро переносить большие файлы, создавать резервные копии и работать с документами или медиа непосредственно с накопителя. Сделать это можно как на Android-смартфонах, так и на iPhone, но подход в каждом случае имеет свои особенности.

Об этом пишет ITsider.

В чем разница при подключении флешки между Android и iPhone

На большинстве устройств Android уже давно поддерживается технология OTG (On-The-Go), которая позволяет подключать USB-накопители к смартфону. Если ваша флешка оснащена стандартным разъемом USB-A, понадобится OTG-кабель или переходник на USB-C, чтобы подключить ее к телефону. Модели флешек с разъемом USB-C можно вставлять непосредственно в порт смартфона, без дополнительных адаптеров.

После подключения накопителя на экране обычно появляется оповещение об обнаруженном новом устройстве. Далее пользователь может открыть флешку через встроенное приложение "Файлы" или любой другой файловый менеджер и работать с документами, фотографиями или видео так же, как с внутренней памятью телефона.

В случае с iPhone важно, чтобы флешка была совместимой с iOS и имела соответствующий разъем — Lightning для старых моделей или USB-C для новых. На упаковке или корпусе таких накопителей часто есть отметка Made for iPhone/iPad (MFi-сертификация), которая подтверждает корректную работу с устройствами Apple. После подключения флешки нужно открыть приложение "Файлы", где появится новый раздел с ее содержимым, и уже оттуда работать с документами, фото и видео.

Отдельно стоит учесть файловую систему носителя. Android-устройства обычно поддерживают форматы FAT32, exFAT и во многих случаях NTFS — конкретный набор зависит от модели смартфона и версии операционной системы. iPhone, в свою очередь, чаще всего работает с флешками, отформатированными в FAT32 или exFAT. Если же накопитель имеет другой формат, смартфон может его не увидеть — тогда флешку нужно предварительно отформатировать в совместимый стандарт, чтобы устройство смогло ее распознать.

