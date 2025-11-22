Зачем USB имеет квадратные отверстия — истинное назначение скрытой детали

Кабель с USB. Фото: Freepik

Большинство из нас пользуются USB ежедневно, но редко замечают мелкие детали конструкции. В частности — два квадратных отверстия на штекере Type-A, которые на самом деле созданы не для красоты.

Об этом пишет УНИАН.

Как эти отверстия удерживают кабель в разъеме

На первый взгляд, квадратные прорези на USB-штекере кажутся чисто декоративными: они почти не влияют на внешний вид и не бросаются в глаза. Но именно эта деталь делает соединение стабильным во время работы.

Если посмотреть внутрь любого USB-порта, то можно увидеть две маленькие металлические защелки. Когда штекер вставляется в разъем, эти клипсы заходят в квадратные отверстия и фиксируют кабель характерным щелчком.

Благодаря такой фиксации штекер держится на месте даже в движении — например, когда ноутбук слегка трясется или флешку случайно задевают рукой. Без этой системы соединение постоянно бы расшатывалось: любое небольшое движение могло бы обрывать передачу данных, а накопители отключались бы в самый неудачный момент.

USB разрабатывали еще в середине 90-х как универсальную замену десяткам несовместимых портов. И чтобы стандарт действительно стал массовым, он должен был быть простым, недорогим и прежде всего надежным — именно поэтому в конструкции появились эти незаметные, но важные квадратные отверстия.

