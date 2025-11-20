Відео
USB-порт на роутері — що підключати категорично не можна

Дата публікації: 20 листопада 2025 16:32
Оновлено: 12:48
Три пристрої, які не можна підключати до USB-порту роутера — що варто знати
На столі Wi-Fi-роутер. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні Wi-Fi-роутери часто мають USB-порти, і виробники подають їх як універсальне рішення для підключення різних пристроїв. Але деякі аксесуари краще туди не вставляти — інакше можна отримати повільніший інтернет, проблеми з безпекою або навіть пошкодження техніки.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Які пристрої не варто підключати до USB-порту роутера

USB-порт на роутері справді може знадобитися: наприклад, для флешки чи принтера, інколи — для оновлення прошивки. Водночас важливо пам'ятати, що цей роз'єм не є повноцінним замінником зарядного блоку або спеціалізованого сховища. Якщо під'єднати несумісний пристрій, мережа може працювати нестабільно, а сам роутер — перегріватися чи втрачати ресурс.

Гаджети з великим споживанням енергії

Ідея зарядити смартфон, планшет або ноутбук від USB-порту роутера інколи здається зручною, особливо коли немає зарядки під рукою. Проте більшість роутерів мають USB 2.0 або 3.0, що зазвичай дає дуже низьку потужність — близько 2,5-4,5 Вт. Для "ненажерливих" пристроїв цього замало: заряджання буде повільним або взагалі не стартує. Додаткове навантаження змушує роутер одночасно роздавати інтернет і живлення, через що він може перегрітися, швидше зношуватися або вимикатися під час інтенсивної роботи.

Зовнішні жорсткі диски великої місткості

USB-порт на роутері часто використовують для простого мережевого сховища, щоб кілька пристроїв мали спільний доступ до файлів. Але не всі моделі роутерів мають достатньо живлення й продуктивності для стабільної роботи з великими накопичувачами. Диски на 2-4 ТБ деякі роутери ще тягнуть, а от із більшими (понад 8 ТБ) можливі проблеми: накопичувач може не запуститися або "відвалюватися" під час роботи. Навіть якщо диск визначається, швидкість часто розчаровує: багато роутерів досі використовують USB 2.0, який має повільну передачу даних.

Невідома або ненадійна флешка

Підключення чужих USB-накопичувачів — один із типових шляхів зараження техніки шкідливим ПЗ. Хакери часто використовують USB як "вхідні двері" для атак, і роутер тут не виняток. Флешки з публічних місць, промороздач або сумнівних джерел можуть мати вбудовані шкідливі скрипти, здатні заразити мережу й усі підключені пристрої. У гіршому випадку такий носій може пошкодити або перезаписати прошивку роутера — і тоді зловмисник здатен встановити модифіковану версію, яка відключає захист, перехоплює трафік чи стежить за активністю користувача.

Нагадаємо, коли в оселі зникає електроенергія, разом зі світлом часто зникає й мобільний зв'язок. У таких умовах повербанк може стати не просто резервом для смартфона, а й живленням для роутера, що дозволить зберегти доступ до інтернету навіть під час тривалих відключень.

Також ми писали, що інколи навіть найшвидший інтернет-тариф починає працювати повільніше. Перш ніж звертатися до провайдера або переходити на дорожчий тариф, варто перевірити кілька базових моментів у роботі Wi-Fi-роутера.

інтернет гаджети WiFi корисні поради роутер USB
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
