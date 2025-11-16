Ваш роутер здатен на більше — 5 функцій, які майже ніхто не використовує

На столі Wi-Fi-роутер. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні Wi-Fi-роутери вже давно вийшли за межі простого "роздавання" інтернету й перетворилися на багатофункціональні мережеві центри. Та попри це, більшість людей використовують лише частину їхніх можливостей і недоотримують комфорт, безпеку та швидкість.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять корисних функцій Wi-Fi-роутера, про які часто забувають.

Реклама

Читайте також:

Гостьова мережа

Вона створює окреме підключення для відвідувачів, ізолюючи їх від ваших комп'ютерів, NAS-сховищ та "розумних" пристроїв і залишаючи доступ лише до інтернету. У вебінтерфейсі роутера можна задати власні назву та пароль, обмежити час роботи гостьової мережі та встановити ліміти швидкості, щоб після відключення гостей це підключення автоматично зникало.

Реклама

Фільтр MAC-адрес

Кожен гаджет має унікальний MAC-ідентифікатор, який можна додати до "білого" списку дозволених пристроїв. У такій конфігурації навіть знаючи пароль, сторонні користувачі не зможуть під'єднатися до вашого Wi-Fi, якщо їхню адресу не авторизовано. Водночас деякі смартфони, що використовують випадкові MAC-адреси, іноді потребують додаткових налаштувань.

Функція QoS (пріоритизація трафіку)

Вона дає змогу розумно розподілити пропускну здатність мережі. Відеодзвінки, онлайн-ігри або стримінг можуть отримати вищий пріоритет, щоб працювати без затримок, тоді як фонові завантаження використовуватимуть лише "зайві" мегабіти. Це особливо корисно у сім'ях, де кілька людей одночасно користуються інтернетом для різних завдань.

Реклама

USB-порт на роутері

Під'єднавши зовнішній диск, можна організувати спільне мережеве сховище для всіх домашніх пристроїв. А з 4G-модемом цей самий порт перетворюється на резервний канал доступу до інтернету на випадок проблем у провайдера. Крім того, через USB звичайний принтер легко зробити "мережевим" — друкувати зможуть усі гаджети у квартирі.

Функція моніторингу підключень

У панелі роутера в реальному часі видно, які пристрої зараз користуються мережею, а деякі моделі додатково надсилають push-сповіщення про нові гаджети у фірмовий застосунок. Регулярна перевірка цього списку допомагає швидко помітити непроханих "гостей" і зберегти канал зв'язку для власних потреб.

Реклама

Усі ці можливості є майже в кожному сучасному маршрутизаторі, а їх налаштування зазвичай займає всього кілька хвилин. Досить зайти у вебінтерфейс за адресою, вказаною на наклейці пристрою, або відкрити онлайн-інструкцію до своєї моделі — і домашня мережа стане значно безпечнішою, швидшою та зручнішою у щоденному користуванні.

Нагадаємо, навіть найшвидший тариф інколи починає працювати відчутно повільніше. Перш ніж звертатися до провайдера чи переходити на дорожчий пакет, варто перевірити кілька базових налаштувань і умов роботи Wi-Fi-роутера.

Реклама

Також ми писали, що нестабільність з'єднання — поширена проблема. Часто причина криється не у провайдері, а в тому, що оточує ваш роутер.