5 полезных функций роутера, которые почему-то никто не использует

5 полезных функций роутера, которые почему-то никто не использует

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 12:32
обновлено: 13:14
Ваш роутер способен на большее — 5 функций, которые почти никто не использует
На столе Wi-Fi-роутер. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные Wi-Fi-роутеры уже давно вышли за пределы простой "раздачи" интернета и превратились в многофункциональные сетевые центры. Но несмотря на это, большинство людей используют лишь часть их возможностей и недополучают комфорт, безопасность и скорость.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти полезных функциях Wi-Fi-роутера, о которых часто забывают.

Гостевая сеть

Она создает отдельное подключение для посетителей, изолируя их от ваших компьютеров, NAS-хранилищ и "умных" устройств и оставляя доступ только к интернету. В веб-интерфейсе роутера можно задать собственные название и пароль, ограничить время работы гостевой сети и установить лимиты скорости, чтобы после отключения гостей это подключение автоматически исчезало.

Фильтр MAC-адресов

Каждый гаджет имеет уникальный MAC-идентификатор, который можно добавить в "белый" список разрешенных устройств. В такой конфигурации даже зная пароль, посторонние пользователи не смогут подключиться к вашему Wi-Fi, если их адрес не авторизован. В то же время некоторые смартфоны, использующие случайные MAC-адреса, иногда требуют дополнительных настроек.

Функция QoS (приоритизация трафика)

Она позволяет разумно распределить пропускную способность сети. Видеозвонки, онлайн-игры или стриминг могут получить более высокий приоритет, чтобы работать без задержек, тогда как фоновые загрузки будут использовать только "лишние" мегабиты. Это особенно полезно в семьях, где несколько человек одновременно пользуются интернетом для различных задач.

USB-порт на роутере

Подключив внешний диск, можно организовать общее сетевое хранилище для всех домашних устройств. А с 4G-модемом этот самый порт превращается в резервный канал доступа к интернету на случай проблем у провайдера. Кроме того, через USB обычный принтер легко сделать "сетевым" — печатать смогут все гаджеты в квартире.

Функция мониторинга подключений

В панели роутера в реальном времени видно, какие устройства сейчас пользуются сетью, а некоторые модели дополнительно присылают push-уведомления о новых гаджетах в фирменное приложение. Регулярная проверка этого списка помогает быстро заметить незваных "гостей" и сохранить канал связи для собственных нужд.

Все эти возможности есть почти в каждом современном маршрутизаторе, а их настройка обычно занимает всего несколько минут. Достаточно зайти в веб-интерфейс по адресу, указанному на наклейке устройства, или открыть онлайн-инструкцию к своей модели — и домашняя сеть станет значительно безопаснее, быстрее и удобнее в ежедневном пользовании.

Напомним, даже самый быстрый тариф иногда начинает работать ощутимо медленнее. Прежде чем обращаться к провайдеру или переходить на более дорогой пакет, стоит проверить несколько базовых настроек и условий работы Wi-Fi-роутера.

Также мы писали, что нестабильность соединения — распространенная проблема. Часто причина кроется не в провайдере, а в том, что окружает ваш роутер.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
