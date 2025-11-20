Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии USB-порт на роутере — что подключать категорически нельзя

USB-порт на роутере — что подключать категорически нельзя

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 16:32
обновлено: 12:48
Три устройства, которые нельзя подключать к USB-порту роутера — что стоит знать
На столе Wi-Fi-роутер. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные Wi-Fi-роутеры часто имеют USB-порты, и производители подают их как универсальное решение для подключения разных устройств. Но некоторые аксессуары лучше туда не вставлять — иначе можно получить более медленный интернет, проблемы с безопасностью или даже повреждение техники.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Какие устройства не стоит подключать к USB-порту роутера

USB-порт на роутере действительно может понадобиться: например, для флешки или принтера, иногда — для обновления прошивки. При этом важно помнить, что этот разъем не является полноценным заменителем зарядного блока или специализированного хранилища. Если подключить несовместимое устройство, сеть может работать нестабильно, а сам роутер — перегреваться или терять ресурс.

Гаджеты с большим потреблением энергии

Идея зарядить смартфон, планшет или ноутбук от USB-порта роутера иногда кажется удобной, особенно когда нет зарядки под рукой. Однако большинство роутеров имеют USB 2.0 или 3.0, что обычно дает очень низкую мощность — около 2,5-4,5 Вт. Для "прожорливых" устройств этого мало: зарядка будет медленной или вообще не стартует. Дополнительная нагрузка заставляет роутер одновременно раздавать интернет и питание, из-за чего он может перегреться, быстрее изнашиваться или выключаться во время интенсивной работы.

Внешние жесткие диски большой емкости

USB-порт на роутере часто используют для простого сетевого хранилища, чтобы несколько устройств имели общий доступ к файлам. Но не все модели роутеров имеют достаточно питания и производительности для стабильной работы с большими накопителями. Диски на 2-4 ТБ некоторые роутеры еще тянут, а вот с более крупными (более 8 ТБ) возможны проблемы: накопитель может не запуститься или "отваливаться" во время работы. Даже если диск определяется, скорость часто разочаровывает: многие роутеры до сих пор используют USB 2.0, который имеет медленную передачу данных.

Неизвестная или ненадежная флешка

Подключение чужих USB-накопителей — один из типичных путей заражения техники вредоносным ПО. Хакеры часто используют USB как "входную дверь" для атак, и роутер здесь не исключение. Флешки из публичных мест, промо-раздач или сомнительных источников могут иметь встроенные вредоносные скрипты, способные заразить сеть и все подключенные устройства. В худшем случае такой носитель может повредить или перезаписать прошивку роутера — и тогда злоумышленник способен установить модифицированную версию, которая отключает защиту, перехватывает трафик или следит за активностью пользователя.

Напомним, когда в доме исчезает электроэнергия, вместе со светом часто исчезает и мобильная связь. В таких условиях повербанк может стать не просто резервом для смартфона, но и питанием для роутера, что позволит сохранить доступ к интернету даже во время длительных отключений.

Также мы писали, что иногда даже самый быстрый интернет-тариф начинает работать медленнее. Прежде чем обращаться к провайдеру или переходить на более дорогой тариф, стоит проверить несколько базовых моментов в работе Wi-Fi-роутера.

интернет гаджеты WiFi полезные советы роутер USB
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации