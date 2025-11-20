Три устройства, которые нельзя подключать к USB-порту роутера — что стоит знать

На столе Wi-Fi-роутер. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные Wi-Fi-роутеры часто имеют USB-порты, и производители подают их как универсальное решение для подключения разных устройств. Но некоторые аксессуары лучше туда не вставлять — иначе можно получить более медленный интернет, проблемы с безопасностью или даже повреждение техники.

Об этом пишет SlashGear.

Какие устройства не стоит подключать к USB-порту роутера

USB-порт на роутере действительно может понадобиться: например, для флешки или принтера, иногда — для обновления прошивки. При этом важно помнить, что этот разъем не является полноценным заменителем зарядного блока или специализированного хранилища. Если подключить несовместимое устройство, сеть может работать нестабильно, а сам роутер — перегреваться или терять ресурс.

Гаджеты с большим потреблением энергии

Идея зарядить смартфон, планшет или ноутбук от USB-порта роутера иногда кажется удобной, особенно когда нет зарядки под рукой. Однако большинство роутеров имеют USB 2.0 или 3.0, что обычно дает очень низкую мощность — около 2,5-4,5 Вт. Для "прожорливых" устройств этого мало: зарядка будет медленной или вообще не стартует. Дополнительная нагрузка заставляет роутер одновременно раздавать интернет и питание, из-за чего он может перегреться, быстрее изнашиваться или выключаться во время интенсивной работы.

Внешние жесткие диски большой емкости

USB-порт на роутере часто используют для простого сетевого хранилища, чтобы несколько устройств имели общий доступ к файлам. Но не все модели роутеров имеют достаточно питания и производительности для стабильной работы с большими накопителями. Диски на 2-4 ТБ некоторые роутеры еще тянут, а вот с более крупными (более 8 ТБ) возможны проблемы: накопитель может не запуститься или "отваливаться" во время работы. Даже если диск определяется, скорость часто разочаровывает: многие роутеры до сих пор используют USB 2.0, который имеет медленную передачу данных.

Неизвестная или ненадежная флешка

Подключение чужих USB-накопителей — один из типичных путей заражения техники вредоносным ПО. Хакеры часто используют USB как "входную дверь" для атак, и роутер здесь не исключение. Флешки из публичных мест, промо-раздач или сомнительных источников могут иметь встроенные вредоносные скрипты, способные заразить сеть и все подключенные устройства. В худшем случае такой носитель может повредить или перезаписать прошивку роутера — и тогда злоумышленник способен установить модифицированную версию, которая отключает защиту, перехватывает трафик или следит за активностью пользователя.

