Максимальная длина USB-кабеля — влияет ли на скорость зарядки и передачи данных

Длина USB-кабеля действительно имеет значение: чем он длиннее, тем сильнее ослабевает сигнал. Из-за этого данные передаются медленнее, а зарядка может занимать больше времени.

Почему разные стандарты имеют разные ограничения

С увеличением длины провода растут и потери — но они неодинаковы для всех поколений USB. Старые стандарты легче переносят растянутые кабели, потому что сами по себе работают на более низких скоростях. Новые версии, наоборот, способны передавать данные очень быстро, но стабильно делают это лишь на коротких отрезках.

Ориентироваться стоит на рекомендованные максимальные длины для каждого стандарта. Для USB 1.1 допускается кабель до примерно 5 метров — этот стандарт медленный (до 12 Мбит/с), и длина почти не влияет на работу. USB 2.0 тоже обычно рассчитан на около 5 метров, хотя скорость здесь уже выше — до 480 Мбит/с.

Начиная с поколения USB 3.0/3.1, требования становятся строже: из-за скоростей на уровне 5-10 Гбит/с рекомендуемая длина уменьшается до примерно 3 метров. В стандарте USB 3.2 предел еще короче — около 0,8 метра, ведь скорость вырастает до 20 Гбит/с и держится лишь на небольшой дистанции.

Похожая ситуация и с USB4: при передаче до 40 Гбит/с стабильная работа ожидается на кабелях где-то до 0,8 метра. А для самого быстрого USB4 2.0, который способен передавать данные до 120 Гбит/с в одном направлении, ориентировочная длина составляет примерно 1 метр — дальше потери сигнала становятся заметными.

