Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Какова максимальная длина USB-кабеля без потери скорости

Какова максимальная длина USB-кабеля без потери скорости

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 16:32
обновлено: 12:26
Максимальная длина USB-кабеля — влияет ли на скорость зарядки и передачи данных
USB-кабель. Фото: Unsplash

Длина USB-кабеля действительно имеет значение: чем он длиннее, тем сильнее ослабевает сигнал. Из-за этого данные передаются медленнее, а зарядка может занимать больше времени.

Об этом пишет УНИАН.

Реклама
Читайте также:

Почему разные стандарты имеют разные ограничения

С увеличением длины провода растут и потери — но они неодинаковы для всех поколений USB. Старые стандарты легче переносят растянутые кабели, потому что сами по себе работают на более низких скоростях. Новые версии, наоборот, способны передавать данные очень быстро, но стабильно делают это лишь на коротких отрезках.

Ориентироваться стоит на рекомендованные максимальные длины для каждого стандарта. Для USB 1.1 допускается кабель до примерно 5 метров — этот стандарт медленный (до 12 Мбит/с), и длина почти не влияет на работу. USB 2.0 тоже обычно рассчитан на около 5 метров, хотя скорость здесь уже выше — до 480 Мбит/с.

Начиная с поколения USB 3.0/3.1, требования становятся строже: из-за скоростей на уровне 5-10 Гбит/с рекомендуемая длина уменьшается до примерно 3 метров. В стандарте USB 3.2 предел еще короче — около 0,8 метра, ведь скорость вырастает до 20 Гбит/с и держится лишь на небольшой дистанции.

Похожая ситуация и с USB4: при передаче до 40 Гбит/с стабильная работа ожидается на кабелях где-то до 0,8 метра. А для самого быстрого USB4 2.0, который способен передавать данные до 120 Гбит/с в одном направлении, ориентировочная длина составляет примерно 1 метр — дальше потери сигнала становятся заметными.

Напомним, современные Wi-Fi-роутеры нередко оснащены USB-портами, которые производители позиционируют как универсальный способ подключения разнообразных устройств. Однако некоторые аксессуары лучше не вставлять в роутер.

Также мы писали, что USB-флешки и внешние SSD для многих стали основным способом сохранения важных данных. Их легко подключить к компьютеру, быстро скопировать файлы и взять с собой, однако безопасность таких копий не всегда очевидна и может зависеть от многих факторов.

гаджеты ограничения зарядка USB кабель
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации