Зарядний пристрій нагрівається — коли тепло стає загрозою

Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Pexels

Якщо після кількох годин заряджання ви помічаєте, що блок живлення смартфона став теплим, це ще не привід для паніки. Але межа між нормальним нагріванням і небезпечним перегрівом може виявитися критичною для безпеки та "життя" вашого гаджета.

Про це пише SlashGear.

Коли тепло зарядного пристрою стає загрозою

Під час передавання електроенергії частина її неминуче втрачається у вигляді тепла, тому легке нагрівання зарядного пристрою вважається нормою. Особливо це помітно з технологіями швидкої зарядки: що вищий струм, то активніше нагріваються і смартфон, і сам блок живлення. Трохи тепла не повинно турбувати, якщо ви користуєтеся сертифікованим адаптером, під'єднаним до справної розетки або якісного павербанка. Важливо лише не тримати смартфон під'єднаним до мережі довго після досягнення 100%, щоб зайва енергія не перетворювалася на зайве тепло.

Тривожним сигналом є момент, коли зарядний пристрій стає по-справжньому гарячим — настільки, що до нього неприємно торкатися. У такому випадку потрібно одразу знеструмити систему: вийняти адаптер із розетки, від'єднати кабель і перевірити, чи немає запаху горілого пластику або диму. Сильний перегрів може свідчити про внутрішнє пошкодження блока живлення, проблеми в електромережі або несправність самого смартфона.

Якщо зволікати з відключенням, є ризик плавлення компонентів чи навіть загоряння, під час якого пластик виділятиме токсичні випари.

Чому зарядний блок перегрівається

Причин перегріву зарядного пристрою може бути кілька, і часто вони пов'язані з якістю аксесуарів або умовами використання.

Одна з поширених проблем — сам адаптер. Дешеві, безіменні блоки живлення часто економлять на захисних схемах та коректних системах керування струмом. Через це вони швидше зношуються й можуть неправильно "узгоджувати" напругу зі смартфоном, змушуючи пристрій працювати на межі можливостей.

Додаткову небезпеку створюють неякісні або пошкоджені кабелі. Через підвищений електричний опір зарядний блок намагається "надолужити" втрати, збільшує навантаження і, відповідно, температуру. У результаті нагріваються і кабель, і адаптер, і сам смартфон.

Свою роль відіграють і зовнішні умови. Висока температура повітря, прямі сонячні промені чи погано вентильоване приміщення пришвидшують так званий тепловий розгін: смартфон і блок живлення поступово нагрівають одне одного до критичних значень, коли система вже не встигає відводити тепло.

Щойно ви помітили, що зарядний пристрій перегрівається, ним краще не користуватися, доки не з'ясуєте причину. Перевірте кабель на тріщини, заломи або оплавлення, переконайтеся, що розетка справна й не іскрить. Найголовніше — віддавати перевагу сертифікованим зарядним пристроям і кабелям від відомих виробників: саме вони забезпечують коректне узгодження напруги, захист від перевантажень і зменшують ризики небезпечного перегріву.

Нагадаємо, блок живлення для смартфона — це не просто "цеглинка" для поповнення заряду, а ключовий елемент, від якого залежать безпека, зручність і ресурс батареї. Правильно підібраний адаптер допомагає уникнути перегріву та передчасного зношення акумулятора.

Також ми писали, що швидкі зарядні технології не такі шкідливі, як заведено думати. Дворічний експеримент із десятками пристроїв показав: сучасні смартфони майже однаково переносять як швидке, так і повільне заряджання.